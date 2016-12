Parkhotel in Frankfurt: Drei Monate Winterschlaf

Das Frankfurter Parkhotel im Bahnhofsviertel baut in großem Umfang um. Dafür wird es drei Monate geschlossen. Das ist nicht nur teuer, sondern hat das Hotel auch vor große Herausforderungen gestellt.

Winter Sleep ist auf dem Bauzaun zu lesen. Doch das führt in die Irre. Beschaulich geht es dieser Tage mitnichten zu hinter der in rotem Sandstein und grünen Kacheln gestalteten Jugendstilfassade des Le Méridien Parkhotels. So laut, so dreckig ist es in dem Fünf-Sterne-Business-Haus nahe am Haupteingang des Frankfurter Hauptbahnhofs wohl viele Jahre nicht gewesen. Mehr als 100 Arbeiter pro Tag sind seit Anfang des Monats im Traditionshotel am Wiesenhüttenplatz zugange.

Die Aufgabe ist riesig, der Zeitdruck groß. Bis 5. März soll das Hotel in großen Teilen völlig neu gestaltet werden. Selbst wenn alles wie am Schnürchen läuft, wird das Haus mit 400 Zimmern drei Monate geschlossen sein. Und schon in den Umbau stecken Eigentümer und Betreiber elf Millionen Euro.

Die Hotellobby ist bereits komplett entkernt. Nur der Fußboden bleibt drin. „Das war noch alles in Ordnung“, sagt Wolfgang Selinger, seit August Direktor des Parkhotels. „Es würde aber nicht mehr zu unserem Konzept passen.“ Das Design im Innern des Hotels, das aus zwei völlig verschiedenen Häusern, dem denkmalgeschützten Altbau und einem viel größeren schmucklosen Klotz, besteht, soll sich komplett verändern. Klare Linien, helle Farben sollen künftig dominieren. „Wir legen den Staub ab“, sagt Selinger. „Wir schlagen ein neues Kapitel auf.“

Der neue Restaurant-Bereich. Foto: christoph boeckheler*

Als Wilhelm Gümöri und seine Familie das Hotel im Jahr 1905 unter dem Namen Kaiserhof eröffnen, gilt es als das Grand Hotel, spielt in einer Liga mit dem Frankfurter Hof und dem Hessischen Hof. Errichtet ist es nach Entwürfen des Frankfurter Architekturbüros Vietze & Helfrich, die später das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Neue Theater und das Volksbildungsheim bauen werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg dient das Haus zunächst als Sitz der US-Presse in Deutschland. Erst zur IAA 1956 wird es neu als Hotel eröffnet. Als eher familiär wird das Haus selbst nach der großen Erweiterung von 1970 noch wahrgenommen. „Thanx, kleines Parkhotel“ schreibt Udo Lindenberg 1997 ins Gästebuch des Hauses.

Vor dem 70er-Jahre-Bau stehen Gerüste; Maler sind dabei, ihm eine neue Farbe zu verpassen. Unten wird es in Anthrazit gestrichen, nach oben hin wird es nach und nach immer heller. Hellgrüne, hellgraue und dunkelgrüne Farbtupfer gehören zum Konzept. 100 Zimmer dieses Flügels erhalten dieser Tage neue Bäder; alle Teppichböden kommen raus, werden durch Vinylböden ersetzt. 80 Zimmer wurden schon im Sommer gemacht.

Noch vor wenigen Wochen hatten die Hotelbetreiber gehofft, die Arbeiten im laufenden Betrieb bewältigen zu können. Erst Ende Oktober fiel die Entscheidung, das Haus drei Monate zu schließen. „Wir hätten den Staub und Lärm niemandem zumuten können“, sagt Selinger. Leicht fiel ihm der Schritt nicht, und das nicht nur aus Kostengründen. Sehr schnell mussten er und sein Team für einen großen Teil der um die 100 Beschäftigten Ersatzarbeitsplätze für die Schließungszeit organisieren. Noch bis Ende Februar sind die nun weit verstreut tätig, in Hamburg, Wien, dem bayerischen Wald, ja sogar Korea. Über eine Whatsapp-Gruppe bleiben sie in Kontakt. 4000 Reservierungen für die Wintermonate lagen zudem schon vor. Den Gästen musste man Ersatzzimmer in anderen Frankfurter Hotels suchen.

Blick ins Gästebuch. Foto: christoph boeckheler*

„Die Stammgäste werden wiederkommen“, sagt Selinger, während er durch den neu gestalteten Restaurantbereich des Hauses führt; „da bin ich zu 100 Prozent überzeugt.“ Trotz all der Umbauten dürften diese das Hotel noch wiedererkennen. Zeitgemäßer soll das Haus zwar werden, seinen historischen Charakter aber nicht verlieren. Gerade dieser hebt es nach Einschätzung Selingers ja von den neuen Hotels ab, die in großer Zahl auf den Frankfurter Markt drängen, hilft dabei, die Auslastung stabil zu halten und keine Dumpingaktionen starten zu müssen.

Die von Neobarock und Neoklassizismus geprägte denkmalgeschützte Fassade des Palais wird gereinigt, der alte Haupteingang wieder geöffnet. Durch diesen werden die Gäste künftig in den neu gestalteten Veranstaltungsbereich des Hauses gelangen. Auch der wird zwar frisch gemacht, allerdings ohne alles Alte, etwas aus der Zeit Gefallene zu entfernen.

Viel Kunst wird im Parkhotel zu sehen sein, etwa von Schülern der Städel-Schule, mit der das Haus schon länger kooperiert. Auch mit den Künstlern des nahen Atelierhauses Basis und lokalen Fotografen arbeite man zusammen, sagt Selinger. Das Hotel ist dabei, den Gästen einen eigenen Galerieführer zusammenzustellen.

Vor allem aber will das Hotel noch lebendiger wirken, den Frankfurtern mehr bieten. Etwa eine neue Tagesbar mit Restaurant, die in ungezwungener Atmosphäre kreative mediterrane Küche servieren will, „ohne Tischdecken und Chichi“. Ein Partner soll die Außengastronomie auf dem Wiesenhüttenplatz neu beleben. Events und Partys sind geplant. „Hier wird viel passieren“, sagt Selinger.