Parks in Frankfurt: Bethmannpark wird saniert

Der Bethmannpark soll noch schöner werden. Die Stadt Frankfurt investiert deshalb vor allem in die Orangerie und in neue Toiletten.

Schon Dichterfürst Goethe ist durch den „Garten vor dem Tore“ flaniert, durch den Bethmannpark. Darauf weist die Stadt auf ihrer Internetseite stolz hin. Auch Kaiser und Könige seien dort unterwegs gewesen. Ob und wo die illustre Gesellschaft dabei ihre Notdurft verrichtete, ist nicht überliefert. Heutige Flaneure nutzen seit etwa vier Jahren ein Provisorium an der Orangerie: Dixi-Klos. Die sanitären Anlagen am Parkeingang am Mauerweg sind marode.

Die Stadt will nun aber aufwendig sanieren. „Es ist eine komplexe Materie“, sagt Heike Appel, die stellvertretende Leiterin des Grünflächenamts. Die Bausubstanz der Orangerie ist aus energetischen Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß, auch die Gewächshäuser brauche niemand mehr. Lange haben ihre Mitarbeiter mit dem staatlichen und dem Landesdenkmalamt darüber verhandelt, was vom Gebäude erhaltenswert ist und stehen bleiben könne – die Nord- und Westwand bleiben. Den Rest baut die Stadt neu.

Die Südfassade habe gar kein Fundament, erklärt Appel. Daher rührten die Setzungsrisse. Die Wand sei nach dem Krieg verkleinert aufgebaut worden. Appels Team will sie nun wieder auf das alte Fundament setzen, sie rückt so etwa zwei Meter vor. Bis zu einer halben Million Euro wird das kosten. Außerdem wollen die Planer die Zufahrt zum Betriebshof des Grünflächenamtes schließen. Die Zufahrt erfolgt künftig nur noch von der Friedberger Landstraße aus.

Die wassergebundene Decke zwischen Orangerie und Betriebshof soll verschwinden. „Wir wollen die Fläche in den Park integrieren“, sagt Heike Appel. Der Zuwachs sei zwar nicht überwältigend groß, so rücke aber die Orangerie vom Rand ein bisschen mehr in den Mittelpunkt des Grüns, findet Appel. Derzeit erstellt ihr Amt die Bau und Finanzierungsvorlage, über die Ortsbeirat und Stadtverordneten beraten können.

Die neuen Toiletten sollen im nordwestlichen Teil des Parks entstehen, in die Pergola integriert. Vorbild für die Anlage sollen die Toiletten sein, die die Stadt derzeit im Niddapark und im Grüneburgpark errichtet.

Aus dem einst großbürgerlichen Park ist 1953 ein städtischer Schaugarten geworden – als praktischer Ratgeber für Blumen- und Pflanzenfreunde. Geblieben ist davon der Beratungsgarten, der Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet hat. Dort können sich Bürger über Pflanzen und ihre Pflege informieren.

Seit 1976 steht das ganze Areal unter Denkmalschutz. Heute locken besonders Liegewiese und chinesischer Garten Flaneure an.