Perfektes Dinner in Frankfurt: Kulinarischer Wettkampf

Nächste Woche ist Frankfurt-Woche bei der Vox-Kochdoku „Das perfekte Dinner“. Mit dabei sind die Schwägerin von Ex-Eintracht-Spieler Manni Binz und ein Flugbegleiter.

„Stressiger als gedacht“

David Palfi (35) ist Kabinenchef bei der Lufthansa. Der Wiener lebt seit 2007 in Frankfurt.

Wie sehr unterscheidet sich die Sendung, wenn man sie im TV sieht, von der Drehrealität?

Das Schöne an der Sendung ist, dass alles sehr natürlich und realistisch ist. Die anderen Kandidaten und ich kannten uns alle vorher nicht und haben uns tatsächlich vor der Kamera zum ersten Mal gesehen. Es gibt auch keine Schminke und kein Chichi. Das ist die Realität pur (lacht).

War es schwer, mit einem Kamerateam im Nacken zu kochen?

Das Ganze ist stressiger, als ich dachte. Zwar bin ich als Flugbegleiter eigentlich Stress gewohnt, aber natürlich ist es doch etwas ganz anderes, wenn man die ganze Zeit unter Beobachtung steht. Meine Küche ist extrem klein, als da noch das Drehteam herumstand, kam ich schon ein bisschen aus dem Konzept. Man wird auch während des Kochens interviewt. Ich habe also immer gleichzeitig überlegen müssen: „Was sage ich jetzt? Und was mache ich jetzt?“ Aber es hat am Ende sehr viel Spaß gemacht.

Waren Sie eigentlich gut vorbereitet?

Ich habe nicht akribisch mit der Stoppuhr Kochen geübt. Aber ich habe geschaut: Passt das Geschirr? Wie wird die Deko sein? Und ich bin durch verschiedene Geschäfte gelaufen und habe überlegt, welche Zutaten ich wo hole. Das Menü sollte auch schon etwas Ausgefallenes sein. Mein Menü heißt: „Über den Dächern Frankfurts“. Die Vorspeise: Maronen-Cappuccino mit Brunnenkresse und Speck-Marone. Als Hauptspeise gab es: Beef Wellington mit Rotweinschalotten und Brokkoli. Kaffee-Crème-Brûlée mit Zwetschgenröster und Vanilleeis war dann das Dessert.

Hatten Sie nicht nach fünf Tagen Drei-Gänge-Menüs das Gefühl: Ich kann nichts mehr essen?

Nein, denn ich habe meist lange geschlafen, weil die Dreharbeiten oft bis tief in die Nacht gingen. Also aß ich tagsüber nichts. Die anderen Kandidaten mussten arbeiten. Das hätte ich nicht so gut durchgehalten. Abends hatte ich richtig Hunger und Appetit.

Wie ehrgeizig sind Sie?

Natürlich versucht man zu gewinnen. Aber ich fand es auch toll, die anderen Teilnehmer kennenzulernen, zu sehen, wie sie leben. Das ist alles sehr spannend. Mit einigen bin ich noch in einer Whatsapp-Gruppe. Mit Heike habe ich mich noch mal auf einen Kaffee getroffen.

Schauen Ihre Kollegen nun zu?

Ich habe wechselnde Teams, aber ich habe es allen und auch meinen Passagieren erzählt. Alle sind schon am Mitfiebern. Ich habe nächste Woche frei und kann so jeden Tag mit meinen Freunden vor dem Fernseher sitzen.

„Männer sind ehrlicher“

Kandidatin Heike (54) ist Floristin und die Schwägerin von Ex-Eintracht- und Nationalspieler Manfred „Manni, der Libero“ Binz. Die gebürtige Fränkin lebt seit 30 Jahren in Frankfurt.

Eigentlich sind Sie Floristin. Woher kommt Ihr Kochtalent?

Ich habe immer schon gerne gekocht, und mein Mann war von zu Hause sehr gutes Essen gewohnt. Dieser Herausforderung musste ich im Laufe meiner Ehejahre gewachsen sein. Bis heute ist er mein stärkster Kritiker. Und als feststand, dass ich Kandidatin beim „Perfekten Dinner“ sein werde und mir zu Hause beim Kochen etwas in die Hose gegangen ist, sagte er: „Das darf dir aber nicht beim ‚Perfekten Dinner‘ passieren.“ Wir haben zudem einen großen Freundeskreis, den ich gerne bekoche. Dazu gibt es guten Wein aus unserem Weinkeller. Mal schauen, vielleicht hänge bald ich meinen Beruf an den Nagel und mache jetzt eine Karriere als Hobbyköchin beim Fernsehen.

Sie waren die Erste aus dem Team, die kochen musste. Wie schwer war das?

Extrem schwer. Man lernt die anderen vier Kandidaten tatsächlich erst am ersten Abend kennen. Ich wusste daher nicht, ob Vegetarier dabei sind oder Leute, die keinen Alkohol trinken …

Mochten Sie die anderen Kandidaten gut leiden?

Die ganze Truppe war sehr nett. Und ich war froh, dass neben mir nur noch eine Frau dabei war. Denn mit Männern komme ich generell besser zurecht. Bei Frauen ist immer mehr Neid dabei. Männer sind objektiver und ehrlicher in den Bewertungen.

Ihr Menü trägt ja den Titel: „Im Wald ist der Tisch gedeckt“ ...

Die Vorspeise war: fein getrüffeltes Erdapfelsüppchen mit frischen Steinpilzen und Gepfeffertes von der Belper Knolle. Die Hauptspeise: im späten Burgunder geschmortes Ragout vom Wildschwein an gesemmelten Knödeln mit knackigem Apfelblaukraut. Und zum Nachtisch gab es knusprige Ringe vom Boskoop an Lebkuchenparfait mit Waldbeerensoße.

Die anderen Kandidaten Von Montag bis Freitag treten bei Vox nächste Woche um 19 Uhr fünf Hobbyköche aus Frankfurt und Umland bei „Das perfekte Dinner“ an. Die erste Dinnerwoche des Jahres 2017 könnte man als „Suppenwoche“ bezeichnen, denn alle fünf Kandidaten servieren zur Vorspeise Flüssiges. Mit dabei sind neben Floristin Heike und Flugbegleiter David auch die Studentin Thanh (25) aus Bad Soden. Sie lädt zu einer Rundreise durch die asiatische Küche. Der Personaltrainer und Ernährungsberater Insa (42) aus Offenbach präsentiert ein Potpourri der afrika-nischen Küche. Bei Matthias (53) aus Dreieich, Geschäftsführer einer Reinigungsfirma, gibt es Hirsch. Der beste Gastgeber gewinnt 3000 Euro. Wer das am Ende sein wird, entscheiden die Gäste unter sich mit ihrer Punktevergabe. rose « zurück 1 | 1 weiter »

Was sagt eigentlich Ihr Schwager, der ehemalige Eintracht-Spieler Manni „der Libero“ Binz, dazu, dass Sie im TV kochen?

Er kennt meine Kochkünste, also findet er das gut und traut mir das schon zu. Manni kann das auch beurteilen, denn wie mein Mann hat er auch er immer gutes Essen von meiner Schwiegermutter bekommen.

Sie dürfen zwar nicht verraten, wer am Ende gewonnen hat. Aber hatten Sie sich schon vorab Gedanken gemacht, was Sie mit 3000 Euro machen würden?

Eine Kreuzfahrt. Ich bin nämlich ein Kreuzfahrt-Junkie.