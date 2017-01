Politiker in Frankfurt: Die guten Vorsätze unserer Politiker

Von Claus-Jürgen Göpfert, Georg Leppert

Blick in die Zukunft: Ob Bleigießen auch zeigen kann, ob man die guten Vorsätze fürs neue Jahr einhält? Foto: dpa

Die FR hat eine Liste zugeschickt bekommen. Welcher Frankfurter Politiker nimmt sich was für 2017 vor. Wir veröffentlichen das Papier in Auszügen und übernehmen keine Gewähr für die Echtheit.

Das nehmen sich Politiker in Frankfurt 2017 vor (oder auch nicht):

Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD): Koalitionsdisziplin. Die Grünen als Freunde sehen. Nicht als Gegner. Und wenn sie noch so oft Elektrobusse fordern.

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD): Die CDU nicht mit fiesen Vorschlägen ärgern. Gymnasiasten aus gutem Hause lernen mit Schmuddelkindern zusammen in einer IGS, obwohl es anders vereinbart ist. Reine Provokation.

Rainer Rahn (AfD): Über den Flughafen reden und Themen wie Integration, Kriminalität etc. denen überlassen, die davon Ahnung haben.

Manuel Stock (Grüne): Auch dann noch mit Tempo 30 über den Alleenring schleichen, wenn dort wieder 50 gilt. Aus Prinzip.

Jutta Ditfurth (Ökolinx): Mit Gemeinheiten an der Grenze des guten parlamentarischen Geschmacks mal wieder eine Sitzung des Ältestenausschusses provozieren. In der neuen Römer-Langeweile fehlt es an Skandalen.

Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler (CDU): Die Termine der Plenarsitzungen noch mal überprüfen. Von Sommer an spielt die Eintracht donnerstags oft im Europapokal.