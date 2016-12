Polizei Frankfurt: Großaufgebot an Silvester

600 Polizeibeamte sollen in Frankfurt in der Silvesternacht sexuelle Übergriffe und Anschläge verhindern. Um ein Attentat wie in Berlin zu erschweren, werden zahlreiche Zufahrten gesperrt.

Mit einem Großaufgebot will die Frankfurter Polizei Übergriffe wie in der Silvesternacht 2016 verhindern. Über 600 Beamte sollen im Einsatz sein, mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill am Donnerstag.

In der Silvesternacht 2016 war die Frankfurter Polizei von der Vielzahl und Heftigkeit der Übergriffe überrascht worden. Angezeigt wurden 86 Fälle von Trickdiebstahl und 63 Fälle sexueller Übergriffe. Viele Frauen hatten sich allerdings erst Tage später gemeldet, nachdem ähnliche Vorfälle auf der Kölner Domplatte publik wurden. Die Polizei hatte zur Aufklärung dieser Fälle eigens eine Arbeitsgruppe (AG Steg) eingerichtet. Der Erfolg blieb jedoch wegen der geringen Ermittlungsansätze überschaubar, wie Bereswill am Donnerstag einräumte.

Diesmal will die Polizei besser vorbereitet sein. In der Innenstadt und im Bahnhofsviertel will die Polizei fünf Anlaufpunkte für Bürger schaffen, an denen sie Übergriffe melden können. Bei der Einsatzplanung für die Silvesternacht hatten die Stadt und die Polizei auch das Attentat in Berlin mit einfließen lassen und das Polizeiaufgebot nochmals verstärkt. Ursprünglich waren 500 Einsatzkräfte geplant.

Die zusätzlichen Beamten sollen nicht zuletzt für die Bewachung mobiler Sperren sorgen. Denn um ein Attentat wie in Berlin zu verhindern, werden an Silvester zahlreiche Zufahrten gesperrt. Neben der bereits mehrfach erwähnten Sicherheitszone am nördlichen Mainufer rund um den Eisernen Steg wird es am südlichen Mainufer feste Poller geben. Die Untermainbrücke, die Alte Brücke und der Bereich am südlichen Mainufer zwischen Untermainbrücke und Krankenhaus Sachsenhausen werden dafür schon ab dem 30. Dezember gesperrt. Zu welcher Uhrzeit, stand gestern noch nicht fest.

Wachen An fünf Punkten wird es an Silvester Anlaufstellen für Opfer geben. Im Hauptbahnhof ist die Bundespolizeiinspektion am Nordausgang zuständig, in der Innenstadt gibt es das 1. Polizeirevier (Zeil 33), die Stadtpolizei in der B-Ebene Hauptwache und die Weihnachtsmarktwache am Paulsplatz. Am Eisernen Steg wird es zudem eine Mobile Polizeiwache geben. (ote) « zurück 1 | 1 weiter »

Auch die Zufahrten zur Zeil sollen an Silvester mit Sperren geschützt werden. Allerdings will die Polizei dort keine Betonblöcke, sondern Einsatzfahrzeuge zum Sperren verwenden, um die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten. Das Haupteinsatzgebiet sieht die Polizei rund um den Eisernen Steg. Der Zugang zur Sicherheitszone für 30 000 Menschen ist an vier Stellen möglich: Alte Brücke, Untermainbrücke, Eiserner Steg Südseite und Fahrtor. Der Einlass in den mit Bauzäunen abgesperrten Bereich ist ab 21 Uhr möglich und wird von einem privaten Sicherheitsdienst übernommen. Im Bereich des Eisernen Stegs soll auch eine mobile Kameraüberwachung eingesetzt werden, um mögliche Straftäter ausfindig machen zu können.

Die Kamera war bereits auf dem gestern zu Ende gegangenen Weihnachtsmarkt zum Einsatz gekommen. Viele Besucher fühlen sich durch die Kameraüberwachung offensichtlich sicherer, wie Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) verriet: „Wir haben ganz viele positive Rückmeldungen bekommen.“

Ohnehin fiel die Bilanz des Weihnachtsmarkts positiv aus. Zwar stieg die Zahl der registrierten Straftaten von 60 auf 69, dafür gab es aber ein kräftiges Besucherplus. Nach 2,6 Millionen Besuchern im Jahr 2015 wurden bis Donnerstagabend 3,2 Millionen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt gezählt. Die Zahl der Taschendiebstähle blieb mit 41 gleich, allerdings konnten 13 Taschendiebe festgenommen werden, fast doppelt so viele wie im Vorjahr (7). Unter den 69 Strafanzeigen sei nur ein Fall von Körperverletzung gewesen, sagte Bereswill. „Das zeigt, wie friedlich der Weihnachtsmarkt war.“

Ähnlich friedlich soll es auch morgen beim Großen Stadtgeläut auf dem Römerberg zugehen. Die Polizei will eine starke Präsenz zeigen, Sperren oder Zugangskontrollen seien aber nicht geplant, hieß es.