Polizei in Frankfurt: 22 Sportarten für Polizisten

Das Sportangebot der Frankfurter Polizei ist einzigartig. Die Polizeibeamten und Bediensteten können unter 22 Sportarten wählen.

Wer an den Gemäuern des Frankfurter Polizeipräsidiums am Alleenring vorbeifährt, wird nicht vermuten, wie viel Sport hinter den Mauern getrieben wird. Eishockey ist nur eine von 22 Sportarten, die für die rund 3000 Frankfurter Polizeibeamten und Bediensteten angeboten werden. Von Aquafit bis Zumba ist alles möglich. „Unser Sportangebot kann sich wirklich sehen lassen“, sagt Tamara Breckoff stolz. Das Frankfurter Polizeipräsidium leistet sich als einziges in Hessen vier hauptamtliche Sporttrainer, Breckoff ist eine von ihnen. Auch die vier Trainer sind Polizeibeamte, haben sich aber mit entsprechenden Schulungen beim Landessportbund fortgebildet.

Fit und gesund zu sein, ist eine Grundvoraussetzung im Kampf gegen das Verbrechen. Daher wird jeder Polizist, der Sport treibt, von der Behördenleitung ausdrücklich unterstützt. Wenn es das Arbeitsaufkommen zulässt, dürfen bis zu sechs Stunden Sport im Monat während der Dienstzeit absolviert werden.

Bis auf Schwimmen, Eishockey Drachenbootfahren und Rudern werden alle Sportarten innerhalb des Präsidiums angeboten. Dafür gibt es einen Kraftraum, einen Selbstverteidigungsraum mit Matten und Spiegelwand und eine Dreifelderhalle. „Unsere Halle ist gut in Schuss“, betont Breckoff, was nicht zuletzt am eigenen Hallenwart liegt. Der wechselt nicht nur kaputte Glühbirnen, sondern wartet auch die Gerätschaften, nicht zuletzt etwa zwei Dutzend Bikes für Indoor-Cycling.

Im Intranet können sich die Ordnungshüter über das Sportangebot informieren. Die Kurse werden dabei nicht nur von den hauptamtlichen Trainern, sondern auch von engagierten Beamten angeboten, denen ihre ausgeübte Sportart sehr am Herzen liegt. „Alle Kurse selbst anzubieten, könnten wir gar nicht leisten“, gesteht Breckoff. Sportarten wie Kendo oder Basketball werden daher von Kollegen übernommen.

Ganz oben in der Beliebtheitsskala der Frankfurter Polizeibeamten rangiert nicht ganz überraschend Fußball. „Es gibt keinen Tag, an dem in unserer Halle kein Fußball gespielt wird“, verrät die Mitarbeiterin des Fachbereichs Sport und Gesundheit. Aber auch Indoor-Cycling und Rücken-Fitness stehen bei den Beamten hoch im Kurs. Überhaupt versucht die Polizei, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen, denn die körperliche Fitness im Sinne der Einsatzfähigkeit ist wichtig. Wer länger krank war oder einen Bandscheibenvorfall hatte, wird in einem Einzeltraining wieder an den Sport gewöhnt. Noch besser ist es natürlich, gar nicht erst krank zu werden. Dafür leistet sich die Polizei einen Betrieblichen Gesundheitsmanager (BGM), der einzelne Bereiche wie Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Sport und Gesundheit koordiniert. Der BGM der Polizei ist vielen Bürgern aus anderer Funktion bekannt, handelt es sich dabei doch um den Frankfurter Stadtverordnetenvorsteher Stephan Siegler, im Hauptberuf Hauptkommissar bei der Polizei.

Das Angebot der Frankfurter Polizei hält übrigens auch Tischtennis, Yoga, Line Dance und eine Frauensportgruppe bereit, in der die Beamtinnen sich auch mal ohne die männlichen Kollegen austoben können.