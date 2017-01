Polizei in Frankfurt: Hygienemängel: Bar muss schließen

Polizei im Einsatz (Symbolfoto). Foto: dpa

Die Stadtpolizei schließt im Bahnhofsviertel in Frankfurt eine Bar, die Bundespolizei muss am Hauptbahnhof Mitarbeitern der Bahn zur Hilfe eilen und die Polizei such drei Räuber.

Gleich mehrere Einsätze meldet die Polizei aus dem Bahnhofsviertel, das in den vergangenen Monaten wegen des zunehmenden Drogenhandels in die Schlagzeilen geraten ist. Zunächst einmal schloss die Stadtpolizei eine Bar in dem Stadtteil. Die Ordnungshüter hatten in dem Lokal geringe Mengen Marihuana gefunden. Grund für die Schließung waren laut Polizei aber massive hygienische Mängel. Diese waren bereits vor einigen Tagen festgestellt worden. Der Betreiber der Bar erhielt eine Frist, um sauberzumachen, tat dies aber nicht. Von einem Angriff auf Mitarbeiter der Deutschen Bahn berichtet die Bundespolizei. Die Beschäftigten des Sicherheitsdienstes wollten der Meldung zufolge am Donnerstagabend um 21 Uhr in der Passage des Hauptbahnhofs einen Streit zwischen mehreren Frauen und einem Mann schlichten. Der Mann habe die Security-Leute daraufhin mit Schlägen und Tritten traktiert. Er wurde festgenommen. Wie die Bundespolizei weiter berichtete, hatte er ein Teppichmesser sowie ein Pfefferspray in der Tasche. Zudem fahndet die Polizei nach drei Räubern, die in der Nacht auf Freitag ein Hotel an der Niddastraße überfallen haben. Sie bedrohten den Hotelier mit einer Schusswaffe. Der 23-Jährige händigte den Tätern daraufhin den Schlüssel für die Kasse aus. Die Räuber, von denen einer zwischen 20 und 25 Jahre alt sein soll, schnappten sich mehrere Hundert Euro und flüchteten damit in Richtung Düsseldorfer Straße. Unterdessen hat die Polizei die Bilanz der Kontrollen der vergangenen Woche veröffentlicht. Danach stellten die Beamten im Bahnhofsviertel 500 Gramm Haschisch, 145 Gramm Marihuana und 20 Gramm Kokain sicher. Hinzu kamen geringe Mengen Crack, Heroin und Amphetamine.