Polytechnische Gesellschaft Frankfurt: Stadtteilhistoriker werden gefördert

Seit zehn Jahren fördert die Polytechnische Gesellschaft in Frankfurt schon Stadtteilhistoriker in Frankfurt. Die neue Generation hat Zeit bis März 2018.

Die Frankfurter Geschichte ist vielfältig. Das zeigen unter anderem die Stadtteilhistoriker der Stiftung Polytechnische Gesellschaft seit zehn Jahren. Als Laien-Geschichtsforscher dokumentieren sie die Historie von Plätzen, Häusern oder Fabriken, rufen vergessene Persönlichkeiten zurück ins Gedächtnis und beschäftigen sich mit der Entwicklung ihrer Quartiere und darüber hinaus.

Eine neue Generation mit 25 Forschern hat die Stiftung am Samstag beim „Tag der Geschichte“ im Saalbau Gallus begrüßt. „Als typisch polytechnisch, nah am Bürger“, bezeichnet Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der Polytechnischen, das Stadtteilhistoriker-Programm.

Vor zehn Jahren sei es ein Bürger gewesen, der die Idee zum Projekt hatte und sich damit an die Stiftung wandte, die aus dem Impuls ein Förderprogramm und Ehrenamtsstipendium entwickelt hat. So vielschichtig wie die Themen sind auch die Menschen, die sich damit befassen. Sie bilden die „Breite der Stadtgesellschaft“ ab, wie Kaehlbrandt sagt.

„Praktische Berufe von der Bäckersfrau über den Bahn-Beamten bis zum Elektrotechniker“ seien genauso vertreten wie Akademiker. Generationenübergreifend ist das Programm ebenfalls. Der älteste Stipendiat ist 80 Jahre alt, die jüngste noch Schülerin. Sie heißt Julia Lantelme.

Das Programm Seit 2007 können Frankfurter als Stadtteilhistoriker bei der Polytechnischen Stiftung Projektideen zu stadtteil- oder stadtspezifischen Themen einreichen. Das Programm geht in diesem Jahr in die sechste Runde und hat 145 Stipendiaten hervorgebracht.

Nachdem sie, parallel zum Besuch des Heinrich-von-Gagern-Gymnasiums, zweimal wöchentlich am Institut für Klassische Philologie der Goethe Uni ein „Schüler-Studium“ absolviert hatte, kam Ihr die Idee, Gründung und Entwicklung des Instituts zu erforschen. „Ich liebe Latein und Altgriechisch“, sagt die 18-Jährige mit strahlenden Augen. Schon als Kind habe sie erstmals vom Vater, einem Philosophie-Professor, lateinische Sprichwörter gehört, berichtet Lantelme, die im Ostend wohnt. Ruth Krämer-Klinks Inspiration, sich mit Graffiti und Streetart in Bockenheim zu beschäftigen, kam vor mehr als zehn Jahren zur Fußball-WM 2006. An der Breitenbachbrücke entdeckte sie damals ein gesprühtes Kunstwerk, das ein Fußballfeld mit detailreich gestalteten Spielern zeigte. Sie fotografierte es. Wenige Wochen später war das Graffiti übermalt. Seither hat die 62-Jährige, wenn sie unterwegs ist, immer eine Kamera oder zumindest Handy, zum Ablichten von Kunst im öffentlichen Raum griffbereit. Die Werke „dem Vergessen zu entreißen und Zeitgeschichte zu repräsentieren“, ist das Ziel der selbständigen Apothekerin.

Kontakte zur Graffiti-Szene habe sie geknüpft, von der sie sich Foto-Quellen erhofft. Mit der meist englischen Jugendsprache müsse sie sich „noch ein bisschen auseinander setzen“, sagt sie. „Ich komme nicht aus dieser Generation, mich interessiert es aber trotzdem.“ Zeit zur Recherche haben sie und ihre Stadtteilhistoriker-Kollegen bis März 2018.