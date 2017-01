Preungesheim: Schluss mit Schotter

Die Stadt setzt den Randstreifen an den Arkaden instand. Der Ortsbeirat wünscht zudem Poller, um Falschparker und Mama-Taxis fernzuhalten.

Preungesheim –

Die Bebauung der Gravensteiner Arkaden, des Herzstücks der Siedlung Frankfurter Bogen, ist seit einem halben Jahr abgeschlossen. Einzig der Randstreifen um das Zentrum herum ist noch ein Provisorium, er ist teilweise geschottert und unzureichend befestigt. Die schon für Oktober geplante Fertigstellung will die Stadt nun Ende Januar ausschreiben. Das sagt Rüdiger Auth vom Amt für Straßenbau und Erschließung. Im Sommer könnte dann, so sein Zeitplan, der Randstreifen angelegt werden.

Der Ortsbeirat 10 wünscht auch eine Lösung für das Verkehrsproblem am Gravensteiner Platz. Anwohner ärgern sich immer wieder über Falschparker. Auch so genannte Mama-Taxen, also Eltern, die ihre Kinder zur nahe gelegenen Carlo-Mierendorff-Schule fahren, seien ein Problem. Mehr Einzelhandel bringe eben auch mehr Verkehr, sagt ein Anwohner. So entspannt sehen es aber nicht alle in der Siedlung.

Eine mögliche Lösung hat Ortsvorsteher Robert Lange (CDU) mit Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) diskutiert. Die Stadt prüfe, ob versenkbare Poller, die die Zufahrt zum Gravensteiner Platz erschwerten, eine Lösung wären. Entsprechende Anträge hat der Ortsbeirat vorerst bis April zurückgestellt. Das Gremium will zunächst die Signale aus der Stadt abwarten. Grundsätzlich aber, „teilen wir die Bedenken der Anwohner“, wie Robert Lange sagt. bö