Professorin Sabine Andresen: „Eine Mutter, die pendelt, hadert sicher öfter“

Auf einen Kaffee mit Sabine Andresen. Die Frankfurter Professorin erforscht Kindheit und Erziehung. Die Schicksale von Opfern sexueller Gewalt berühren sie besonders. (FR+)

Sabine Andresen kommt direkt von ihrer Vorlesung über die „Geschichte der Pädagogik“ zum Gespräch in ihr Büro auf dem Frankfurter Uni-Campus Westend. Die viel beschäftigte Professorin, die im Jahr 2016 zur Vorsitzenden der bundesweiten Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs berufen wurde, nimmt sich Zeit. Den Cappuccino trinkt sie dabei ohne Zucker. Im Interview erklärt sie, warum Kinder aus Familien in Armutsverhältnissen deutlich mehr Ängste haben und was Erwachsene tun können.

Andresen hat den Vorsitz der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs übernommen. Sie sagt: "Wir hoffen, dass wir durch unsere Arbeit und durch unsere vertraulichen Anhörungen dazu beitragen, dass das Leid der Betroffenen gehört, gesehen und anerkannt wird."

Lesen Sie das komplette Interview!

Jetzt das komplette Interview über Laterpay für 40 Cent lesen. Oder kaufen Sie sich die FR als digitale Einzelausgabe vom 02.01.2017 - für nur 1,60 Euro im E-Kiosk.

Als Digitalabonnent finden Sie das Interview in Ihrem E-Paper und in den Apps „FR Zeitung“ und „FR Plus“.

Sie kennen das Bezahlsystem Laterpay noch nicht? Wir informieren Sie gerne!