Psychisch Kranke in Frankfurt: Verein mit Nachwuchssorgen

Kontakt

Telefonische Beratung wird am jeweils letzten Freitag im Monat von 17 bis 18 Uhr angeboten. Das Team ist unter der Rufnummer 94 94 767 767 erreichbar. Wer über das Internet Kontakt aufnehmen will, kann sich per Mail melden. Die Adresse lautet: angehoerige@googlemail.com.

Weitere Informationen über die Arbeitsgemeinschaft für Angehörige psychisch kranker Menschen sind im Internet nachzulesen: www.angehoerige-frankfurt.de. ft