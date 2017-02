Pulse of Europe Frankfurt: Sonntagsdemo für Europa wächst

Von Johannes Vetter

Ein Zeichen für Europa: Mehr als 1000 Menschen haben am Sonntag in der Innenstadt demonstriert. Foto: Rolf Oeser

1500 Menschen zeigen in der Frankfurter Innenstadt ihre Verbundenheit mit der EU. Jeden Sonntag lädt die Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ zur Demo ein und immer mehr Menschen folgen.

Dass Menschen nicht gegen sondern für etwas demonstrieren, ist selten. Allerdings ist der Unterschied nicht selten vor allem ein rhetorischer. Denn so gut wie nie kommt es vor, dass Menschen demonstrieren, ohne dass dem ein Funke der Empörung über irgendwas vorausgegangen wäre.

Bei der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“, die seit mehreren Wochen jeden Sonntag in Frankfurt demonstriert, schlagen die Funken aus mehreren Brandherden. Ohne Trump, Brexit und den Umfrage-Ergebnissen europaskeptischer Parteien ist wohl kaum zu erklären, wieso die Demonstrationen für Europa immer größer werden.

Rund 1500 Menschen sind nach Polizeiangaben am Sonntag bei der insgesamt sechsten Demonstration von „Pulse of Europe“ („Puls Europas“) auf die Straße gegangen; die Veranstalter sprachen von 1800 Menschen, die sich vom Goetheplatz über die Weißadlergasse zur Paulskirche und wieder zurück bewegten.

Noch vor vier Wochen waren es nur wenige Hundert. Außerdem ist „Pulse of Europe“ mittlerweile nicht mehr nur in Frankfurt sondern auch in neun weiteren Städten präsent: Zeitgleich demonstrierten am Sonntag auch Menschen in Berlin, Freiburg, Hamburg, Heidelberg, Karlsruhe, Kassel, Köln, Celle und Amsterdam. Noch in der vergangenen Woche gab es die Demos in nur fünf Städten.

Mit blauen Luftballons, Papierfähnchen und großen Flaggen zeigten die Demonstranten am Sonntag auf dem Goetheplatz ihre Verbundenheit mit der Europäischen Union. Aus den Boxen ertönte die europäische Hymne. Wenn aus dem Megafon die Worte „in diversity“ in die Menschenmenge schallten, antwortete diese im Chor mit „united“ – „in Vielfalt geeint“ ist das Motto der Europäischen Union.

Weitere Schlachtrufe der Europademo: „We love the Netherlands“ und „Bleibt bei uns“. In vier Wochen wählen die Niederländer ihr neues Parlament; der Rechtspopulist Geert Wilders hat laut Umfragen mit seiner „Partei für die Freiheit“ gute Chancen, stärkste Kraft zu werden.

Nicht zufällig bewegte sich der Demozug zur Paulskirche. Auf dem Front-Transparent war mit explizitem Bezug zur Paulskirche zu lesen: „Aus der Geschichte lernen: Scheitern von Demokratie und Grundrechten aufgrund nationaler Egoismen. Frieden durch Einheit.“ Nun ist die Paulskirche auch ein Symbol für eine nationale Einigung. Dort trat von 1848 bis 1849 die Frankfurter Nationalversammlung zusammen, gut zwei Dekaden später sollten die deutschen Kleinstaaten dann vollends in einer gemeinsamen deutschen Nation aufgehen.

Das ist lange her. Eine nicht repräsentative Umfrage der FR am Sonntag bei der Demo: Was sind Sie zu allererst, Europäer, Deutscher, Hesse oder Frankfurter? Das Ergebnis: Alle zehn Befragten antworteten, sie seien zuallererst Europäer. Fast alle Befragten sagten, sie würden einen europäischen Nationalstaat befürworten.

Unter ihnen: Michaela und Torsten Grell aus Bockenheim. Zusammen mit ihren beiden Söhnen waren sie am Sonntag zum ersten Mal bei der Sonntagsdemo von „Pulse of Europe“. Es sei einfach Zeit, vom Sofa hochzukommen, betonte Michaela Grell. Europa sei für sie in erster Linie ein „Friedensprojekt“, das es zu erhalten gelte, auch für ihre Kinder. „Wir sind sicher nicht zum letzten Mal bei der Demo gewesen“, sagte sie.