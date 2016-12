Räumungsverkauf in Frankfurt: Gedränge in der Sportarena

In den kommenden Wochen können Sportbegeisterte noch ein paar Schnäppchen in der Sportarena jagen. Foto: Andreas Arnold

Anfang März schließt die Sportarena an der Hauptwache. Zum Sommer soll das Luxusmode-Outlet Saks Off 5th dort einziehen. Doch vorher können noch Sportartikel zu reduzierten Preisen gekauft werden.

Nackte Schaufensterpuppen blicken durch die Scheiben, auf denen Prozentzeichen prangen, denn „alles muss raus!“ In der Sportarena an der Hauptwache hat in dieser Woche der Räumungsverkauf begonnen. Anfang März schließt die Frankfurter Filiale, Mitte März auch jene in Wiesbaden, um Platz für das DesignerOutlet Saks Off 5th zu machen, in dem der kanadische Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay Company „ein wesentlich größeres Wachstumspotenzial“ sieht als im wettbewerbsintensiven Sportsegment, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt. Zunächst vier Filialen sollen bis zum Sommer deutschlandweit öffnen und „Off Price“-Premiummode feilbieten – Markenware zu reduzierten Preisen also, wie man sie sonst in Outlet-Centern abseits der Innenstädte findet.

Noch aber reißen sich die Kundinnen und Kunden im Kaufhaus an der Hauptwache um Sportzubehör. Schieben klackernd die Kleiderbügel an den mit Rabattschildern markierten Stangen hin und her, fischen Fanschals und Ski-Funktionswäsche aus großen Kisten oder pressen Skihelme auf Kinderköpfe. An den Kassen stehen schon mittags Dutzende Menschen Schlange. Friedhelm Sauer aus Dieburg kann so gerade noch über den Warenberg in seinen Händen hinwegblicken. Zwei Skistöcke, einen Helm, Handschuhe und diverse Shirts trägt er zur Kasse, Frau und Tochter sind noch im Geschäft unterwegs. „Ich denke, ich habe so um die 100 Euro gespart“, sagt Sauer, der heute mit seiner Familie in den Skiurlaub startet. 40 Prozent Rabatt gewährt die Sportarena auf ihr Sortiment, weitere 20 auf bereits reduzierte Artikel.

„Gestern mussten wir mehrfach einen Einlassstopp verhängen“, sagt Verkäufer Özer Özkan, der gerade neue Turnschuhe aus dem Lager in die Regale im Erdgeschoss räumt. So etwas habe er noch nie erlebt, seit er 2009 in der Sportarena angefangen habe, sagt der 29-Jährige, aktuell sei mehr los, als vor Weihnachten.

Ein wenig wehmütig sieht Özkan der Schließung entgegen, schon in seiner Ausbildung habe er sich auf Sportartikel spezialisiert. Vom Sommer 2017 an wird er nun am selben Ort „Premium-Mode“ feilbieten. Alle 60 Beschäftigten der Frankfurter, wie auch die 18 Beschäftigten der Wiesbadener Filiale, haben eine Arbeitsplatzgarantie erhalten und können laut Kaufhof-Sprecher wahlweise bei Saks Off 5th oder in den Sportabteilungen von Galeria Kaufhof weiterarbeiten.

Die Kundschaft ist noch unentschlossen, wo sie künftig nach Sportartikeln suchen wird. „Ich habe hier oft eingekauft“, sagt Freydoun Hechmati, der im obersten Stockwerk eine neue Outdoor-Jacke und Wanderstiefel gefunden hat. „Ich habe mein ganzes Leben viel Sport gemacht, und hier gab’s immer so viel Auswahl und gute Qualität“, sagt der 81-Jährige. „Schade“, findet auch Katharina Lanza die Filialaufgabe. „Ich weiß gar nicht so genau, wo ich sonst hingehen soll“, zu Karstadt oder Sport-Scheck vielleicht, überlegt sie. Fürs Erste hat die 33-Jährige sich noch einmal mit bunten Shirts für ihre Yoga-Übungen eingedeckt, „so viel würde ich normalerweise nicht auf einmal kaufen“.

Inwiefern die derzeit rund 900 Quadratmeter große Sportabteilung in der nahe gelegenen Galeria Kaufhof ausgeweitet wird, mochte der Kaufhof-Sprecher am Donnerstag noch nicht verraten. „Derzeit erarbeiten und prüfen wir zukunftsfähige Konzepte zu Fläche, Sortiment und Präsentation.“