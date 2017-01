Rainer Rahn Frankfurt: Rechte Hetze

Bisweilen wirkte Rainer Rahn in der Vergangenheit in Frankfurt kauzig, aber nie bösartig. Das hat sich nun geändert. Rahn pöbelt. Rahn würdigt Flüchtlinge herab. Der FR-Kommentar.

Wer den Abstieg eines Politikers erleben möchte, muss sich nur eine Plenarsitzung anschauen. In der ersten Reihe sitzt Rainer Rahn, ein gebildeter, meistens freundlicher Mediziner, der mit großen Ambitionen in die Kommunalpolitik ging und nun ganz unten angekommen ist. Am äußersten rechten Rand. Dort, wo es nur noch um Angst- und Stimmungsmache geht.

Rahn zählte zu den ersten Mitgliedern der Flughafenausbaugegner (FAG) im Römer. Mit Lärmschutz und Flugrouten kennt er sich bis heute aus. Während die großen Fraktionen – teils mit Rücksicht auf ihre Vertreter im Landtag – lavierten, sprach Rahn für die FAG Klartext. Danach begann ein spannendes Experiment: Rahn ging zur FDP, die den Flughafenausbau befürwortet. Schließlich wechselte er in die Römer-Fraktion, einen etwas skurillen Zusammenschluss von Einzelkämpfern.

Bisweilen wirkte Rahn kauzig, aber nie bösartig. Das hat sich nun geändert. Rahn pöbelt. Rahn würdigt Flüchtlinge herab, indem er sie in Zusammenhang mit Bankräubern bringt, was vermutlich auch noch witzig sein soll. Rahn behauptet, es sei interkulturelle Kompetenz, Verständnis für Enthauptungen aufzubringen. Das ist ätzender Blödsinn, und Rahn weiß das. Er ist nicht blöd. Er will zündeln.

Rahn ist ein Rechtspopulist, und als solcher muss er im Römer auch behandelt werden. Bislang sagen viele Leute, die ihn seit Jahren kennen, „der Rainer“ sei eigentlich ganz in Ordnung, nur etwas verrückt vielleicht. In Wahrheit betreibt Rahn rechte Hetze und hat bei der AfD seine politische Heimat gefunden.