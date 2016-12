Reform der Stadtverwaltung: Personalrat schlägt Alarm

Der Gesamtpersonalrat vermisst Entscheidungen beim neuen Amt für Bauen und Immobilien. Kitas und Schulen sollen eigentlich schneller errichtet werden.

Der Magistrat muss endlich entscheiden – die Beschäftigten wollen wissen, woran sie sind“: Christian Barthelmes, der Vorsitzende des städtischen Gesamtpersonalrates, schlägt Alarm wegen der wichtigsten Reform, die von der Stadt 2017 geplant ist. Es geht um das neue zentrale Hochbau- und Liegenschaftsmanagement. Seit einigen Wochen ist der römer-interne Titel dafür: Amt für Bauen und Immobilien. Alle Ämter und Betriebe, die für Bau und Liegenschaften zuständig sind, sollen unter einem Dach zusammengeführt werden.

Der Magistrat verspricht den Menschen in der Stadt, dass auf diese Weise Kitas und Schulen endlich schneller entstehen oder saniert werden können. Das will auch der Gesamtpersonalrat, der die 13.000 Beschäftigten der Kommune vertritt. Er beklagt aber, dass sich gar nichts tut und die Stadtregierung die Reform nicht vorantreibt.

In einem Offenen Brief an den Magistrat, der allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt zuging, kritisiert der Gesamtpersonalrat, „dass verantwortliche Akteure ihren Blick vor den Anforderungen des Projektes verschließen und einfach weiter machen wie bisher.“

Um das Projekt Hochbau- und Liegenschaftsmanagement sei es „merklich still geworden“. Allenthalben würden Sitzungen des Lenkungskreises abgesagt. „Der Magistrat muss endlich sagen, welche Ämter und Betriebe zu dem neuen Management gehören sollen“, fordert Barthelmes. Die Beschäftigten fragten sich: „Wann geschieht was?“

Sowohl das Büro von Personaldezernent Stefan Majer (Grüne) wie auch von Planungsdezernent Mike Josef (SPD) verwiesen gegenüber der FR darauf, dass politisch federführend Reform- und Liegenschaftsdezernent Jan Schneider (CDU) sei. Beide Büros wollten den vom Gesamtpersonalrat beklagten Stillstand nicht kommentieren. Schneider war auf Anfrage der FR nicht zu erreichen.

1000 neue Stellen gefordert

Nach Informationen der FR ist die Führungsposition des neuen Amtes für Bauen und Immobilien seit dem 29. November ausgeschrieben. Bis zum 30. Dezember können sich interessierte Personen noch bewerben.

Wann aber tatsächlich das neue Amt entsteht, ist unklar. Der langjährige Leiter des Liegenschaftsamtes, Alfred Gangel, geht am 31. Dezember in Ruhestand. Kommissarischer Amtsleiter soll dann bis auf Weiteres Gangels Stellvertreter Jochen Strack werden.

Der Gesamtpersonalrat beklagt, dass die Arbeitsbelastung in wichtigen Teilen der Stadtverwaltung schon heute sehr hoch sei. Dies habe auch die Analyse einer privaten Beratungsfirma bestätigt, die vom Magistrat beauftragt worden war. Die Berater gingen davon aus, dass die Stadtverwaltung um zehn Prozent aufgestockt werden müsse.

Die Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen hatte beschlossen, dass die Stadtverwaltung im neuen Haushalt 2017 um 540 Stellen erweitert werden soll. Der Gesamtpersonalrat hatte 1000 neue Stellen gefordert. Die Arbeitsbelastung in der Verwaltung ist unter anderem deshalb so hoch, weil Frankfurt rasch wächst – jedes Jahr um eine Kleinstadt von etwa 17000 Menschen.

Der Gesamtpersonalrat beklagt, dass aber ausgerechnet im besonders belasteten Hochbauamt keine neuen Stellen geschaffen würden. Darüber hinaus gebe es in diesem Amt viele Beschäftigte mit befristeten Arbeitsverträgen. Diese Verträge müssten unbedingt in unbefristete Arbeitsverhältnisse umgewandelt werden. „So können Sie mit den Beschäftigten nicht umgehen“, heißt es in dem Offenen Brief an den Magistrat. Ziel des Gesamtpersonalrates sei es, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten in den betroffenen Ämtern zu verbessern.