Rekord-Einnahmen: In Frankfurt sprudelt die Gewerbesteuer

Von Claus-Jürgen Göpfert

Industriepark Hoechst: Die Gewerbesteuer, wichtigste Einnahmequelle Frankfurts, brachte im vergangenen Jahr rund 1,815 Milliarden Euro in die Stadtkasse. Foto: Infraserv GmbH & Co. Höchst KG

Die Stadt Frankfurt nimmt 2016 rund 1,81 Milliarden Euro an Gewerbesteuer ein - neuer Rekord. Dennoch soll es in diesem Jahr ein Defizit von 184 Millionen Euro geben.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Römer-Koalition von CDU, SPD und Grünen sind exzellent. Die Stadt Frankfurt hat das Jahr 2016 mit einem neuen Rekord bei der Gewerbesteuer beschlossen. Die wichtigste Einnahmequelle der Kommune brachte rund 1,815 Milliarden Euro in die Stadtkasse, so viel wie nie zuvor. Die ganz genaue Zahl konnte Bürgermeister und Kämmerer Uwe Becker (CDU) am zweiten Januartag noch nicht präsentieren.

Becker sieht diesen Erfolg naturgemäß als Beleg dafür, „dass die Stadt Frankfurt attraktiv für Unternehmen ist und bleibt“.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt kalkuliert optimistisch mit einem weiteren Aufschwung bei den Einnahmen. So soll die Gewerbesteuer jährlich um rund 50 Millionen Euro mehr bringen – damit wäre im Jahr 2020 die Marke von zwei Milliarden Euro Einnahmen erreicht.

Dennoch bleibt im Jahr 2017 ein Defizit im städtischen Etat: Es soll rund 184 Millionen Euro erreichen. Ziel der Römer-Koalition ist es, diesen Fehlbetrag im Laufe des Jahres durch Entnahmen aus der Rücklage der Kommune abzudecken.

Insgesamt steht Frankfurt mit diesen finanziellen Rahmendaten besser da als fast alle anderen deutschen Kommunen. Dessen ungeachtet will die Römer-Koalition gegen den Kommunalen Finanzausgleich des Landes Hessen Klage einreichen. Bürgermeister und Kämmerer Becker rechnet vor, dass der Finanzausgleich in den kommenden vier Jahren Verluste von 531 Millionen Euro bringe. Außerdem fällt die Grunderwerbssteuer weg, für die Kommune allein von 2011 bis 2015 ein Verlust von 460 Millionen Euro.

Die finanzielle Stärke Frankfurts lässt sich an den für das Jahr 2017 geplanten Investitionen ablesen. Insgesamt 429,9 Millionen Euro stehen für diesen Zweck bereit.

Der größte Sektor ist mit 151 Millionen Euro die Bildung. 63 Millionen Euro sollen in die Verkehrsinfrastruktur fließen, 45 Millionen Euro in die Förderung des Wohnungsbaus.

Um diese Investitionen zu finanzieren, kann die Stadt Kredite in Höhe von 345 Millionen Euro aufnehmen.

Die Erfahrung vieler zurückliegender Jahre zeigt freilich: Der Investitionsrahmen wird in der Praxis nie ausgeschöpft. Das heißt: Die tatsächlichen Ausgaben der Kommune liegen in der Regel deutlich niedriger.

Mit diesen Krediten wird die Verschuldung der Stadt in jedem Fall weiter steigen. Würden alle Kredite in Anspruch genommen, läge die Verschuldung der Stadt ohne Eigenbetriebe und Gesellschaften am Ende des Jahres bei 2,257 Milliarden Euro.

Hinzu kämen die Schulden der städtischen Betriebe und Unternehmenstöchter, die insgesamt noch einmal bei mehr als einer Milliarde Euro liegen.

Bürgermeister Becker wird den Entwurf des Haushalts 2017 am 23. Februar ins Stadtparlament einbringen. Der endgültige Beschluss der Stadtverordneten ist dann für die Sitzung am 1. Juni geplant.