Riedberg: Erfolgreich an der Platte

Von Denis Hubert

Trainer Wieland Speer (Bildmitte) mit seiner Tischtennis-AG am Gymnasium Riedberg. Foto: peter-juelich.com

Die Tischtennis-AG ist ein Aushängeschild des Stadtteil-Gymnasiums. Rund 70 Fünft- bis Siebtklässler trainieren jeden Dienstag.

Die Bälle fliegen kreuz und quer durch die Sporthalle im Gymnasium Riedberg. Zwischen den Tischtennisplatten flitzen Mädchen und Jungen wie wild umher. Ob Einzel, Doppel oder Rundlauf – die Schüler der schuleigenen Arbeitsgemeinschaft ziehen alle Register des Rückschlagspiels. Diplomtrainer Wieland Speer verfolgt das bunte Treiben vor dem Geräteschuppen.

Seit ihrer Gründung im Oktober 2015 erfreut sich die Tischtennis-AG im Riedberggymnasium großer Beliebtheit. Rund 70 Fünft- bis Siebtklässler trainieren jeden Dienstag in der achten und neunten Schulstunde an der Friedrich-Dessauer-Straße – aufgeteilt in zwei Gruppen, je nach den Unterrichtszeiten. „Manche trainieren sogar doppelt“, sagt Speer und lobt den Einsatz seiner Schüler. Für die sei es wichtig, „dass sie sich nach sechs Stunden Unterricht bewegen können.“

Dass sich so viele Mädchen und Jungen für den Tischtennissport begeistern, geht auch auf den Schuljahrsbeginn zurück. Auf der Begrüßungsfeier empfingen zwei AG-Teilnehmer die neuen Fünftklässler mit einer Showeinlage: Sie spielten Tischtennis auf einem Schreibtisch, der auf der Bühne stand. „So ist ein Boom entstanden“, sagt Speer. Auch weil Schüler ihre AG-Erlebnisse via Flurfunk weitererzählten.

So kam es, dass beim jüngsten Stadtentscheid für den Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ die Tischtennis-AG von Wieland Speer das stärkste Kontingent stellte. 38 von 64 Spielern waren vom Riedberggymnasium und schlugen sich in der heimischen Halle, wo der Ausscheid stattfand, wacker. Das beste Jungs-Team landete auf Platz zwei, die Mädchen-Mannschaft gewann in ihrer Disziplin – und darf nun beim Regionalentscheid in Bad Soden-Salmünster antreten. „Das ist für die Schule ein tolles Aushängeschild“, sagt Speer und freut sich.

Kinder lernen Grundlagen

Der Erfolg der Riedberger ist erwähnenswert, da bis zum Stadtentscheid an der Nachmittags-AG nur Schüler teilnahmen, die in keinem Tischtennis-Verein aktiv sind – anders als in anderen Schulen. „Uns geht es darum, eine Basis zu legen“, sagt Speer. Der 54-Jährige bringt den Kindern die Grundlagen der Technik bei: Wie halte ich den Schläger? Wie spielt man im Doppel?

„Ich finde das total cool, dass Herr Speer uns so viel erklärt“, sagt Michael Ruef. Der Zwölfjährige besucht seit der fünften Klasse die Tischtennis-AG. „Man muss sich viel bewegen und konzentrieren, denn das ist ein schneller Sport.“ An diesem Dienstagnachmittag fungiert er zunächst als Schiedsrichter und schaut zu, wie der elfjährige Matvey Obolkin Bälle schlägt. Der trainiert nicht mehr nur in der Schul-AG, sondern inzwischen auch im TTC Dornbusch/Niederursel.

Wieland Speer wünscht sich, dass sich auch auf dem Riedberg ein Tischtennisverein gründet – alternativ eine Abteilung in einem bestehenden Verein. Die Chancen stehen nicht schlecht: So wolle der Sportclub Riedberg – neben dem Riedberger SV einer von zwei Sportvereinen im Neubaugebiet – gerne eine Abteilung bilden, sagt Speer. Es gibt aber eine Hürde: Im Neubaugebiet mangelt es derzeit noch an verfügbaren Räumen.