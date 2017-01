Rockerkriminalität: Anklage gegen Rocker

Die Auseinandersetzung am Friedrich-Stoltze-Platz in Frankfurt scheint aufgeklärt zu sein. Doch die Gemengelage bei den Hells Angels wirft neue Fragen auf.

Acht Monate nach den Schüssen am Friedrich-Stoltze-Platz hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt Anklage wegen versuchten Mordes erhoben. Sie richtet sich gegen einen 56 Jahre alten Rocker, der eine Woche nach der Tat festgenommen wurde. Sein mutmaßlicher Komplize ist noch auf der Flucht.

Die Tat am Himmelfahrtstag 2016 hatte für große Aufregung in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet gesorgt. Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz saßen an jenem warmen Nachmittag des 5. Mai viele Menschen vor den Cafés. Als ein weißer Geländewagen in der Nähe der „Bar Celona“ hielt, fielen Schüssen. Der 56-jährige Angeklagte und sein Komplize hätten mit halbautomatischen Pistolen mehrfach auf das Auto gefeuert, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Ein 41 Jahre alter Mann und ein Begleiter, der ebenfalls in dem Wagen saß, erlitten schwere Verletzungen und überlebten nur knapp. Die beiden Täter flüchteten.

Zunächst gingen die Ermittler von einem „Rockerkrieg“ aus, also von einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern verfeindeter Banden. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass die Verdächtigen wie auch die Opfer den Hells Angels angehören.

Das Motiv für den Mordanschlag (die Anklage geht von niedrigen Beweggründen aus) ist laut Staatsanwaltschaft ein Treffen zwischen hochrangigen Vertretern verschiedener Charter aus dem Rhein-Main-Gebiet im März 2016. Der 41-Jährige, der einige Wochen später niedergeschossen wurde, soll einen Rocker aus dem Charter „Westend“ angegriffen und erheblich verletzt haben. Daraufhin sei er aus der Rockergruppe ausgeschlossen worden. Doch offenbar reichte das einigen Hells Angels nicht als Strafe. So kam es zu den Schüssen.

Der mutmaßliche Täter setzte sich zunächst nach Rumänien ab. Nach seiner Festnahme verging eine Woche, dann lieferten ihn die Behörden nach Deutschland aus. Nach seinem mutmaßlichen Mittäter, der 38 Jahre alt sein soll, fahndet die Frankfurter Polizei weiterhin.

Nach wie vor unklar ist, welche Rolle der mittlerweile getötete Gießener Rocker-Boss Aygün Mucuk in dem Konflikt spielte. Am Mittwoch hieß es zunächst, das Opfer der Schießerei am Stoltze-Platz gehöre zu der Gruppe um Mucuk. Wenige Stunden später sendete die Nachrichtenagentur dpa eine Korrektur. Die Ermittler sähen doch keinen engen Zusammenhang zwischen Mucuk und dem Opfer vom Stoltze-Platz.

Konflikte innerhalb der Gang

Doch völlig aus der Luft gegriffen scheint die Vermutung nicht, dass es bei der Tat (auch) um den großen Konflikt bei den Hells Angels ging. Mucuk galt bei der Gruppe als Anführer der „jungen Wilden“, zumeist türkischstämmige Männer, der die Geschäfte neu ordnen wollte und in Gießen ein eigenes Charter gründete. Das fanden die Traditionalisten unter den Hells Angels um ihren Chef „Schnitzel“ Walter Burkard alles andere als gut.

Am 7. Oktober wurde Mucuk im mittelhessischen Wettenberg mit 16 Schüssen getötet. Von den Tätern fehlt noch jede Spur.