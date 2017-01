Römerbriefe: Ich bin ein Dezernent, holt mich hier raus

Das Dschungelcamp von RTL ist langweilig. Das Römer-Camp Ihrer FR hat hingegen Potenzial. Unsere Autoren Georg Leppert und Claus-Jürgen Göpfert erklären, warum.

Leppert: Honey ist draußen.

Göpfert: Häh?

Leppert: Der Frankfurter. Der Schönling aus dem Westend. Er ist raus. Aus dem Dschungelcamp. Einfach rausgewählt worden.

Göpfert: Ich wähle dich gleich raus.

Ja, liebe Freundinnen und Freunde der Kommunalpolitik, nicht jeder in unserer Römer-Redaktion findet das RTL-Dschungelcamp gut. Aber mal ehrlich, es ist dieses Jahr auch eher langweilig. So ein Konzept nutzt sich ja auch ab. Vielleicht sollten wir unsere eigene Show veranstalten. Das Römer-Camp.

Und so könnte es laufen: Die Dezernenten werden im Magistratssitzungssaal eingeschlossen. Zum einen arbeiten sie zusammen. Ihre Aufgabe ist es, eine möglichst große Koalition zu bilden, die sich zwar ständig streitet, aber nie öffentlich. Gleichzeitig kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten um den Titel des Römer-Königs. Der darf dann für die CDU bei der Oberbürgermeisterwahl 2018 antreten.

Natürlich gibt es auch Römer-Prüfungen. Aber wir sind nicht so blöd und lassen die Zuschauer darüber entscheiden, wer antritt, und am Ende wählen sie dann Honey, der sich wegen eines Männerhustens weigert, sich von Ungeziefern berieseln zu lassen (so, das war jetzt aber der letzte Insider-Halbsatz für RTL-Zuschauer). Im Römer-Camp entscheiden wir, wer was machen muss. Hier unsere Vorschläge:

Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) muss einem Koalitionspartner ein Dezernat wegnehmen, für das sie sich eigentlich nicht interessiert. Nur um den Koalitionspartner zu ärgern. Sie nimmt das Integrationsdezernat von den Grünen und holt damit zwölf Sterne.

Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) muss die Laudatio auf die künftige Ehrenbürgerin Petra Roth (CDU) halten. Bedingung: Er darf sich dabei ausschließlich auf Roths Verdienste um den Lärmschutz am Frankfurter Flughafen beschränken. Feldmann versucht es, kommt aber nach drei Minuten vom Thema ab und sagt, Frankfurt müsse bauen, bauen, bauen. Deshalb nur drei Sterne.

Baudezernent Jan Schneider (CDU) muss eine Pressekonferenz abhalten, ohne dass irgendjemand im Raum etwas davon mitbekommt. Schneider bittet seinen Ziehvater Boris Rhein (CDU) um telefonischen Rat und sackt locker die zwölf Sterne ein.

Sämtliche Dezernenten treten gemeinsam an. Sie müssen versuchen, in einer Woche mehr Meldungen für den Presse-Newsletter des Amts für Kommunikation und Stadtmarketing zu schreiben als OB Feldmann an einem einzigen Tag. Sie scheitern grandios und erweisen sich als ganz schlechte Verlierer. So suchen sie die Schuld für ihr Versagen einzig und allein beim neuen Amtsleiter Tarkan Akman. Der lehnt ein FR-Interview zu dem Vorgang ab. Er müsse vorher erst einige Monate dort arbeiten. Keine Sterne für die Dezernenten.

Bleiben am Ende 27 Sterne. Pro Stern dürfen die Dezernenten im Plenum die Antwort auf eine rassistische Anfrage von Rainer Rahn (AfD) verweigern. Dschungel- äh... Römerkönigin wird wie im echten Camp eine Kandidatin, die während der Show kaum Gedöns um sich macht: Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Claus-Jürgen Göpfert und Georg Leppert berichten für die FR aus dem Römer.