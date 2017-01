Schiesserei in Frankfurter Innenstadt: Anklage nach Schüssen im Rocker-Milieu

Nach einer blutigen Schießerei in der Frankfurter Innenstadt am Himmelfahrtstag 2016 wird ein 56-jähriger Hells Angel wegen versuchten Mordes angeklagt. Streit im Rocker-Milieu war am 5. Mai eskaliert.

Nach den Schüssen in der Frankfurter Innenstadt am Himmelfahrtstag 2016 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes. Einem 56 Jahre alten Griechen wird vorgeworfen, als langjähriges Mitglied der Hells Angels am Friedrich-Stoltze-Platz das Feuer auf einen Rivalen in einem Geländewagen eröffnet zu haben. Ein 38-jähriger mutmaßlicher Komplize befindet sich noch auf der Flucht. In dem mit halbautomatischen Pistolen beschossenen Wagen wurde ein 41-Jähriger verletzt, der Mitglied bei den Rockern gewesen sein soll, bevor er den Frankfurter Hells Angels den Rücken kehrte.

Hintergrund der Schießerei am 5. Mai ist ein vorangegangenes Treffen zwischen hochrangigen Vertretern verschiedener Charter aus dem Rhein-Main-Gebiet zur Beilegung von Streitigkeiten. Bei diesem Treffen im März 2016 soll der später angeschossene 41-Jährige handgreiflich geworden sein und einen anderen Rocker verletzt haben, was seinen Ausschluss aus dem Charter „Westend“ zur Folge hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt wurde der 56-Jährige im Mai in Rumänien festgenommen. Seit seiner Auslieferung an die deutschen Behörden befindet er sich in Untersuchungshaft.