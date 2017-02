Schirn Kunsthalle: Wie man eine Pfeife aufhängt

Von Patrick Jütte

Ein Team aus Künstlern und Technikern hat in der Schirn Kunsthalle die surrealistische Ausstellung „René Magritte – Der Verrat der Bilder“ aufgebaut.

Ein langbärtiger Mann, genannt „Krüppel“, hängt an der Wand und raucht acht Pfeifen – eine davon mit dem Auge. Ihm flackert ein Scheinwerfer unangenehm ins Gesicht. Um ihn herum laufen eilig Techniker und Künstler, von denen einer seine Hebebühne durch einen Parcours aus Werkzeugkästen und Kameras zu dem Flackerlicht manövriert, um es zu justieren. Der bunte, impressionistische Pfeifen-Mann soll von den Besuchern der Schirn Kunsthalle ungestört begutachtet werden können.

Die Symbolsprache ist eindeutig: Hier handelt es sich um ein Werk des belgischen Surrealisten René Magritte, des Malers der berühmten Pfeife mit der Aufschrift „Das hier ist keine Pfeife“. Eine englische Version des ironischen Gemäldes wurde bereits aus der Lieferkiste gepackt und an eine Wand im Zentrum der Ausstellung gehängt. Der Bildtitel gibt dieser Veranstaltung den Namen: „René Magritte – Der Verrat der Bilder“.

Der kryptische Titel verweist auf eine alte Kunstfehde. Magrittes Bilder üben Verrat an der Poesie, die von den Surrealisten Frankreichs als Pfeife bezeichnet wurde. Als einer Kunstform, die unsere vernünftige Realität übersteigt, wurde ihr der Vorrang gegenüber der abbildenden Malerei eingeräumt.

„Der französische Surrealismus stand dem Traumhaften nah“, erklärt Kuratorin Martina Weinhart in einer Aufbaupause. „Magritte wollte aber als Denker anerkannt werden.“

Der Belgier wollte mit seinen Werken nichts abbilden, sondern problematisieren.

Der philosophische Anspruch seiner Malerei wird in der „Condition Humaine“ deutlich. Das berühmte Gemälde lehnt unscheinbar an der Wand. Es zeigt eine Leinwand am Ausgang einer platonischen Höhle. Sie bietet den Geflüchteten aus der illusorischen Schattenwelt eine Vorstellung von der Wirklichkeit – doch hinter dieses Weltbild kann keiner schauen.

„Wir standen vor der Herausforderung, Magrittes rationalem Surrealismus eine angemessene Bühne zu erstellen“, sagt Weinhart. Als die Schirn die umfassende Werkversammlung des Centre Pompidou von Paris auch nach Frankfurt holte, musste ein neues Konzept her. „In Paris wurden alle Gemälde in einer Reihe an einer weißen Wand präsentiert“, sagt die Kuratorin. „Wir wollten mehr Zwischenraum bieten, damit die Besucher sich in die Gedanken der einzelnen Werke vertiefen können.“

Denn Magritte hat ein komplexes Gewebe aus mythisch-philosophischen Symbolen ermalt. Sein verschachteltes Denken spiegelt sich auch in der Architektur der Ausstellungsräume wider. „Die Kapitel gehen gestaffelt ineinander über. Sie brechen den realen Raum, wie Magritte in seinen surrealen Gemälden“, sagt Weinhart. Die hölzernen Wände in der langen Galerie des Dachgeschosses der Schirn wurden neu aufgestellt und bemalt.

Die Wahl der Farbe hat dabei einige Relevanz. „Einen rationalen Maler wie Magritte können Sie nicht an eine lila Wand hängen“, so Weinhart. Stattdessen habe man sich für Grau entschieden – in drei Tönen. „Magritte hat mit unterschiedlichen Farbpaletten gearbeitet“, sagt die Kuratorin und zeigt auf einen orangenen Turm mit Wurzeln. „Das Luftschloss-Bild an der grün-grauen Wand würde getötet, wenn es da drüben hinge“, sagt sie und weist auf eine lila-graue Wand.

Über die farbliche Anordnung und Reihenfolge der Bilder diskutieren auch die fünf Helfer des Hängeteams. „Wir sind selbst Künstler, uns liegt das am Herzen“, sagt einer. Wenn Bilder fehlen, werden sie für dem Gesamteindruck vorerst durch Pappkarton-Drucke ersetzt. Am Ende muss die Kuratorin ein Machtwort sprechen, damit die Haken angebracht und die Bilder mittig aufgehängt werden können.

„Das Aufhängen dieser wertvollen Gemälde, ist wie eine Bombe zu entschärfen“, meint Andreas Gundermann, Leiter des Hängeteams. Sie würden in gepolsterten Klimakisten geliefert, die teuer versichert und von Kurieren der Leihgeber begleitet seien. Dorothea Spitza vom Kunstmuseum Bern ist extra angereist, um gemeinsam mit einer Restauratorin der Schirn den Zustand der Gemälde zu prüfen. „Dass Schäden vorliegen, kommt nicht sehr häufig vor“, meint Spitza.

René Magritte (1898–1967) war der wichtigste Vertreter des belgischen Surrealismus. In seinen rätselhaften Gemälden wird unsere gewohnte Weltwahrnehmung durch Verfremdungen und Symbolsprachen problematisiert.

Teilweise muss die Bildwirkung der Sicherheit untergeordnet werden. Magritte, der die dunkle Höhle des Vorkriegssurrealismus verlassen wollte, propagierte einen „Surrealismus in praller Sonne“. Dem würden die Lichttechniker gern nachkommen, doch die Lichtbelastung der Grafiken und Gemälde darf dämmrige 50 Lux nicht übersteigen – das wird genau gemessen.

Aber Lichtstärke ist nicht alles, die Abstimmung der Leuchter ist eine eigene Kunst. „Wir machen erstmal das Licht aus, um vom Dunklen ins Helle zu sehen“, sagt Lichttechniker Tobias Cunz. Magrittes denkerische Bilder dürften nicht in starkem Kontrast zu dunklem Hintergrund erleuchten. „Das wäre zu sakral. Wir nehmen ein homogenes Wandlicht plus Akzentlichter auf den Bildern“, so Cunz.

Um Magrittes Werke zugänglicher zu machen, musste das Schirn-Team paradoxerweise auf das Wort zurückgreifen, das doch eigentlich verraten werden sollte. Wandtexte führen in die Ideen des Malers ein. Dafür müssen alle Buchstaben auf Klebepapier gedruckt und einzeln ausgeschnitten werden. „Nach der Ausstellung müssen wir den Text abschaben und die Wand neu verputzen“, sagt Museumstechniker Schulz. Studentin Marie Leißner aus dem Team Vermittlung meint, man brauche viel Geduld: „Wir müssen die Buchstaben der Bildtexte einzeln auf die Wand abreiben.“

Doch die Mühe lohnt. In nur zwei Wochen hat das Schirn-Team die Ausstellungsräume für Magritte umgebaut – parallel zu Umbauten für andere Künstler. Der Besucher von Magrittes „Verrat der Bilder“ wird keine Lieferkisten und Hebebühnen mehr vorfinden. Er wird sich in der Pfeife vertiefen können, die keine ist, ohne die hundert Hände zu bemerken, die nötig waren, sie hier so aufzuhängen.