Schwimmbäder in Frankfurt: Rebstockbad droht Abriss

Die Stadt erwägt, dass Rebstockbad abzureißen und durch einen Neubau an gleicher Stelle zu ersetzen. Diskutiert werden zehn Varianten mit Kosten bis zu 80 Millionen Euro.

Frankfurts größtem Schwimmbad droht der Abriss. Die Stadt prüft einen kompletten Neubau des Rebstockbads, da an dem Erlebnisbad aus dem Jahr 1982 der Zahn der Zeit nage und das Bad nicht mehr zeitgemäß sei, wie Sportdezernent Markus Frank (CDU) erläutert. „Das Panoramabad war vor vielen Jahren ein Superbad, aber es hat seine Lebenszeit erreicht.“ Im Aufsichtsrat der Bäderbetriebe war ein möglicher Neubau am Montagabend ein Thema.

Sorge bereitet den Experten vor allem das in die Jahre geratene Dach des Schwimmbads. Seit 2014 gilt es als marode und wird gestützt. In den kommenden zwei Monaten sollen Statiker und Holzfachleute errechnen, wie teuer eine langfristige Sanierung wäre. Etwa ein bis zwei Millionen, schätzt der Geschäftsführer der Bäderbetriebe, Frank Müller. Doch gleichzeitig wollen die Bäderbetriebe auch prüfen, ob ein Neubau nicht langfristig wirtschaftlicher und vor allem lukrativer wäre. Denn der kathedralenartige Bau des Schwimmbads aus den 80er Jahren gilt nicht mehr als zeitgemäß. Zu unterschiedlich sind die Interessen der einzelnen Nutzer wie Sportvereine, Familien oder Badegäste, die Ruhe und Entspannung suchen.

Sportdezernent Frank hat daher Sorge, das Rebstockbad sei nicht mehr konkurrenzfähig. In den 80er Jahren lag die Besucherzahl bei 900 000, mittlerweile sind es noch 560 000 jährlich. Frank erinnert auch daran, dass andere Städte im Umland wie etwa Bad Vilbel auch größere Schwimmbadprojekte planen und die Konkurrenz dadurch noch angefacht werde.

Zehn verschiedene Varianten

Diskutiert werden zehn verschiedene Varianten, in denen Erlebnisbad, Wellness und Schwimmen unterschiedlich viel Platz eingeräumt bekommen. Eine Variante sieht vor, Büros für die Beschäftigten der Bäderbetriebe in einen Neubau zu integrieren. Derzeit arbeiten die Beschäftigten weit entfernt von jedem Schwimmbad am Hauptbahnhof. Für die Gebäudenutzung zahlen die Bäderbetriebe 300 000 Euro Miete jährlich, die womöglich eingespart werden könnten.

Die Verantwortlichen überlegen auch, in einen möglichen Neubau ein Gesundheitszentrum und ein Hotel zu integrieren und dafür einen privaten Betreiber ins Boot zu holen. Frank betont aber, dass es im Falle eines Neubaus weiter städtisches Schwimmen auf dem Rebstockgelände geben soll – und zwar in der gleichen Größe und mit zusätzlicher Attraktivität, die der wachsenden Stadt Rechnung trage. Bei einem Neubau würde auch der Saunabereich an anderer Stelle entstehen.

Frank schwebt eine Saunaanlage in Richtung Südwesten vor. „Eine Terrasse mit Blick auf den Park und den Rebstockweiher könnte ich mir gut vorstellen.“ Derzeit grenzt der Saunabereich unmittelbar an die Bebauung, weswegen Anwohner teilweise direkten Blick auf die Badegäste haben.

Bis Ostern soll feststehen, ob eine Sanierung wirtschaftlich noch einmal Sinn ergibt, oder ob direkt über einen Neubau nachgedacht werden muss. Dann müssten enorme Kosten gestemmt werden. Die unterschiedlichen Varianten gehen von 60 bis 80 Millionen Euro aus. Und dabei sind Investitionen privater Partner noch nicht eingerechnet.