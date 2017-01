Security-Mann angegriffen: Randale in Einkaufszentrum auf der Zeil

Zehn Jugendliche sollen in einem Frankfurter Einkaufszentrum randaliert haben. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wird angegriffen. Der Täter wird die Polizei zunächst nicht habhaft.

Zehn Jugendliche sollen in einem Einkaufszentrum auf der Frankfurter Zeil randaliert haben. Wie die Polizei am Montag mitteilt, griff eine Gruppe von jungen Tätern am Freitag den 23 Jahre alten Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes an. Der Mann wollte einen Jugendlichen zur Rede stellen, nachdem die Gruppe einen Fahrstuhl beschädigt hatte. Der Security-Mitarbeiter wurde von seinem Gegenüber ins Gesicht geschlagen und von einer weiteren Person in den Rücken getreten.

Bisher konnte keiner der Täter dingfest gemacht werden. Zwar wurden zwei Verdächtige im Alter von 13 und 16 Jahren vorläufig festgenommen. Der Jüngere allerdings ist altersbedingt strafunmündig, dem 16-Jährigen konnte keine Beteiligung an einer Straftat nachgewiesen werden. Somit wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an.