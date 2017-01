Senckenberg-Museum: Es krabbelt unter unseren Füßen

Von Patrick Jütte

Das Senckenberg-Museum in Frankfurt zeigt eine Ausstellung über das Leben im Erdreich. Kleinste Bodenbewohner werden durch hundertfach vergrößerte Modelle zum Leben erweckt.

Eine Raubmilbe von der Größe eines Dackels hält zwischen ihren riesigen Kieferscheren einen hilflosen Springschwanz gefangen. Sie pumpt ihn mit Verdauungssaft voll, um ihn anschließend genüsslich aussaugen zu können.

Diese Szene stammt nicht etwa aus einem Hitchcock-Film, sie spielt sich jeden Tag im Wald unter unseren Füßen ab. In der Ausstellung „Die dünne Haut der Erde – Unsere Böden“ wird die Millimeter kleine Welt der Bodenbewohner durch hundertfach vergrößerte Modelle zum Leben erweckt. Die Schau wurde dem Frankfurter Naturmuseum von jenem in Görlitz zum 200. Geburtstag der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung geschenkt.

„Bodenforschung ist kein Selbstzweck“, sagt Professor Andreas Mulch, Direktor des Naturmuseums. „Wir wollen die Faszination für diesen Gegenstand an die Besucher weitergeben. Das geht am besten über Objekte, die man sehen und anfassen kann.“

Die Arbeit der Görlitzer Kollegen zur Bodenbiologie wurde in vier thematischen Kammern mit bunten Animationen, Infografiken und Tierinstallationen anschaulich aufbereitet. Durch eine dunkle Pforte tretend, fühlt sich der Besucher selbst wie ein Käfer, der ins Erdreich eintaucht.

In der Kammer des Lebens bewegt er sich unter einer Vielfalt von Artgenossen, die fleißig dabei sind, Laub und tote Tiere in immer kleinere Maßstäbe zu zersetzen. „Bodentiere sorgen dafür, dass Nährstoffe wieder freigesetzt werden. Ohne ihr Recycling könnten Pflanzen nicht wachsen“, erklärt Professor Willi Xylander, Direktor des Görlitzer Naturkundemuseums.

Eine ganze Armee von Milben, Amöben und Asseln sorgt dafür, dass das Ökosystem am Laufen bleibt. Fast erschreckend, wie viele Organismen sich unter nur einem Quadratmeter Laubwald verstecken: eine Millionen Wimpertierchen, 100 Regenwürmer und bis zu 50 Spinnen.

Eine Raubmilbe und ihr Opfer. Foto: Jacqueline Gitschmann/Senckenberg

Die jungen Entdecker dürfen sich in dem Erdsystem am Zersetzungsprozess beteiligen. Mit einer Holzraspel müssen Äste in ihre Einzelteile zerlegt werden. Auf Augenhöhe wird ihnen in der Kammer des Wissens in leicht verständlichen Texten erklärt, wie Bodenforscher diese winzigen Tierchen überhaupt fangen. Kleiner Tipp: Man braucht eine Schaufel und eine Lampe!

Doch die Ausstellung soll nicht nur Spaß bringen, „sie soll auch sensibilisieren“, hofft Xylander. Nach Jahrzehnten intensivster Landwirtschaft sind unsere Böden ausgelaugt – davon erzählt die Kammer des Schreckens. „Die schweren Gerätschaften der Landwirte verdichten die Erde. Dadurch dringt weniger Wasser zu den Wurzeln. Es verdunstet an der Oberfläche“, sagt Willi Xylander.

200 Jahre Senckenberg Die Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung wurde 1817 auf Initiative von Frankfurter Bürgern gegründet, um die Erforschung der Natur zu fördern und die Resultate öffentlich auszustellen. Dazu arbeiten Forschungsinstitute und Museen aus Frankfurt, Görlitz, Dresden und weiteren Orten zusammen.

Die Böden trocknen in der Folge aus, ihre Nährstoffe werden aufgebraucht. Zumal die vielen fleißigen Recycler in Monokulturen aussterben. „Das kommt von dem enormen Pestizideinsatz. Der trifft nicht nur die Schädlinge“, erläutert Xylander.

Den Bauern sollen wir aber nicht die Schuld geben, meint der Bodenforscher: „Das endet alles im Verbraucherverhalten. Um Fleisch zu servieren, muss zehnmal mehr Fläche verbraucht werden als für Getreide.“ Dabei haben wir Stadtbewohner bereits weite Flächen nutzbaren Bodens versiegelt. Unter dem Asphalt verendet das Leben.

Mit dem Gefühl, dass die Apokalypse nah ist, wollte Xylander „Unsere Böden“ aber nicht enden lassen. Zum Ausgang führt daher der Gang der Visionäre. Sepp Holzer, Begründer der Permakultur, ist einer. Sein bodenschonendes Anbaukonzept ist das Gegenstück zur Monokultur. Auf engen Raum drängen sich alle möglichen Pflanzenarten und versorgen sich gegenseitig mit Nährstoffen. Xylander: „Wenn sie unter Stress stehen, halten sie Schädlinge durch einen ganzen Cocktail von Schreckstoffen fern.“

Zur Massenproduktion eigne sich Permakultur nicht, da die Ernte aufwendiger sei. Wenn die Böden ihre Fruchtbarkeit verlieren, ist jedoch gar nichts mehr möglich. „Da sind wir alle selbst gefordert. Wir sollten unsere Gärten wilder halten, ohne Insektizide“, rät Xylander. Der Mensch darf den Millionen Bodentierchen bei ihrer Arbeit nicht im Weg stehen – wir sind von ihr abhängig.