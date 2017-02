Senckenberg: Wohin mit den gefrorenen Käfern?

Der Umbau des Senckenberg-Forschungsinstituts nähert sich dem Etappenziel, wird etwas teurer und muss noch ein Problem mit gefrorenen Krabbeltieren lösen.

Die Käfer haben noch ein paar Wochen Zeit, aber nicht mehr allzu lang: Im April soll es losgehen, raus aus dem alten Zuhause, hinein ins Neue. Das ist aber weniger ein Problem für die rund 1,7 Millionen Koleoptera (Käfer) in der Sammlung der Senckenberg-Forscher, denn die sind ja alle tot, meist schon seit Jahrzehnten. Nein, das Problem haben die Menschen, die die 1,7 Millionen Käfer von A nach B bringen müssen. Und die 300 000 Hautflügler, also Bienen und Konsorten. Und die unzähligen Schmetterlinge. Und noch so manch anderes Stück. Die Sammlungen umfassen ja nun mal schlappe 22 Millionen Stücke.

Die Sache ist bekanntlich die: Senckenberg wächst in die alten Gebäude der Goethe-Uni auf dem Campus Bockenheim hinein. Zuerst wird die Forschungsabteilung erweitert, später das Museum umgebaut und neu ausgerichtet. Von außen kann man das schon lang sehen, und in der ganzen Stadt läuft die Werbekampagne mit dem bunten Baustellenband. „Aber wie ist es innen?“, fragt Andreas Mulch in die Runde, der stellvertretende Senckenberg-Generaldirektor.

Genau danach will die kleine Besuchergruppe heute mal schauen – wie es zurzeit innen ist. Machen wir es kurz, die Lage ist: staubig. Aber nicht hoffnungslos. Und es gibt inzwischen eine Menge zu sehen. Etwa die grünen Stühle im Hörsaal der Alten Physik an der Ecke Robert-Mayer-Straße/Senckenberganlage. „Ich fand das schön“, sagt Architekt Peter Kulka. Grüne Stühle in weißer Umgebung. Eine Anmutung von Natur und Umwelt sollen sie ausdrücken, natürlich, auch das.

Aus dem westlichen Treppenhaus im Jügelbau sind die Aufzüge verschwunden und werden anderswo ersetzt, Barrierefreiheit ist Trumpf. Die Aufgänge nach oben werden allenthalben breiter und heller, teils kommen Sandsteintreppen wieder zum Vorschein, die viele Jahre versteckt lagen unter asbesthaltigen Schichten oder weiß angestrichen waren. Überhaupt, so vieles haben die Architekten vergangener Epochen verborgen unter Putz: Wandbrunnen etwa. Und den Stuck an den Decken, der jetzt freigelegt wird. Ein Frevel, das alles so lang unter Verschluss gehalten zu haben, die kunstvollen Schnörkel und Verzierungen? Eher eine Frage der Baumode: „Kramer wollte das so“, sagt Mulch, „dieses Schwülstige sollte ja weg.“ Ferdinand Kramer, Baudirektor der Goethe-Uni in den 50er und 60er Jahren.

Umbau seit 2014 Seit 2014 läuft der Umbau des Senckenberg-Forschungsinstituts. Die Fläche wächst um rund 10 000 auf dann 24 650 Quadratmeter.

Er wird auch im künftigen Senckenberg-Ensemble zu erkennen sein, der berühmte Kramer. „Zeitschichten“ will Architekt Kulka zeigen, „baulich aus der Geschichte der Goethe-Uni berichten“. Und: Wege öffnen, die es früher nicht gab. So geht der Mensch nun auf geradem Wege durch die drei künftigen Hauptgebäude Senckenbergs – Jügelbau, Mittelbau, Alte Physik – über gläserne Brücken. Sie sind deutlich geräumiger geworden als in den ersten Überlegungen, richtig große gläserne Räume sind das, zweimal 150 Quadratmeter, nicht nur Gänge, sondern auch Ausstellungssäle für Themen aus der jeweils aktuellen Forschung.

Wo die Wände nicht Glas sind, sind sie außen weiß – warmweiß, sagt Kulka. Darüber gab es Auseinandersetzungen in der Fachwelt und in der Gefühlswelt. Über die Fassadenfarbe (zu hell, gemessen am historischen Vorbild?) und über die Farbe der Dächer (zu dunkel?). Es sei jetzt so, wie er es geplant habe, sagt Kulka. Und es sei gut so. „Senckenberg ist eine Stadt in der Stadt“, sagt Kulka, „mit neuen Straßen und Brücken, Hauptstraßen der neuen Stadt, der weißen Stadt.“ Um genau zu sein: der warmweißen Stadt.

Und dahin sollen die Käfer umziehen, die Schmetterlinge, die Hautflügler, bitte möglichst ohne Parasiten. Die Larven des Museumskäfers etwa, auch Wollkrautblütenkäfer genannt, fressen für ihr Leben gern Chitin – also die toten Kollegen in den Sammlungen. Damit sie das das schön bleiben lassen und gar nicht erst mit in die neuen Rollschränke ziehen, wird die Entomologie (die Insektenabteilung) für den Umzug tiefgekühlt: auf Minus 40 Grad. Das macht den Unerwünschten den Garaus, aber nur im Sommer. „Im Winter stört die das gar nicht“, sagt Umbau-Projektleiter Gerd Mangel. Versteh einer die Käfer. Außerdem ist da noch das ungelöste Problem mit dem Kondenswasser, wenn die Käfer wieder auftauen. „Eine Herausforderung“, sagt Mangel.

Wieder offen: „Loch“ in der Decke im Eingang zum Jügelbau. Foto: peter-juelich.com

Das gilt im Übrigen auch für das ganze Projekt. Bisher war es bei jedem Zwischenresümee immer im Zeitplan und im finanziellen Budget. Das hat sich nun erstmals geändert. „Die Prognosen zeigen eine leichte Preissteigerung“, sagt Mangel, „aber in einer Größenordnung unter fünf Prozent – sozusagen eine Punktlandung.“ Immerhin sei der Kostenplan schon vor sieben Jahren aufgestellt worden (116 Millionen Euro; Bund und Land bezahlen), seither habe sich allerhand geändert im Bauwesen.

Der größte Sammlungsraum hat 900 Kubikmeter und muss binnen 30 Sekunden einen kompletten Luftaustausch hinkriegen. Dafür sorgt eine gigantische Anlage im neuen Senckenberg-Komplex, denn es geht zwar nicht um Leben und Tod, aber doch um den Erhalt der Toten im wissenschaftlichen Dienste der Lebenden: Feuer in der Schmetterlingssammlung ist nicht mit Wasser zu löschen, „sonst kann ich die Schmetterlinge auch gleich verbrennen lassen“ (Mangel). Also wird mit dem Gas Argon gelöscht, das die Flammen erstickt – und alles andere im Raum. Ein Alarmton mit 100 Dezibel sorgt dafür, dass es sich dabei nicht um Menschen handelt.

Man sieht: eine spannende Baustelle, die Senckenberg-Baustelle, und es gibt noch viel zu tun. „Veränderungen ziehen immer einen Rattenschwanz nach sich“, sagt Architekt Kulka. „Ich bin jedenfalls sicher, dass wir keine Skandalbaustelle sind.“