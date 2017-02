Senioren in Frankfurt: Im Seniorenalter ans Klavier

Von Steven Micksch

Die Frankfurterin Edith Gaspar besinnt sich im Alter auf das Klavierspielen – und wird wieder Schülerin. Seit einiger Zeit nimmt sie sogar an Vorspielen teil.

Geschickt fliegen die vier Hände über den Flügel im Musikzimmer der Robert-Schumann-Schule in Heddernheim. Fantasie in f-Moll von Franz Schubert wird gespielt. Edith Gaspar konzentriert sich auf die Melodie während sie den ersten Satz Note für Note vorantreibt. Neben ihr sitzt Lehrer Leonid Dorfman und begleitet sie in dem Klavierstück für vier Hände. Als der Schlussakkord verklingt, nickt er anerkennend. „Wirklich sehr gut.“

Seit knapp zwei Jahren ist Dorfman nun der Musiklehrer von Edith Gaspar. In der Regel unterrichtet er Kinder, doch Gaspar ist kein Kind – sie ist Jahrgang 1938. Seit 2001 ist sie bei der Musikschule Frankfurt angemeldet. Dort bekommt sie Musikunterricht und nimmt seit einiger Zeit auch an Vorspielen teil. „Viermal im Jahr finden sie statt. Davor bin ich immer nervös, aber es macht auch großen Spaß“, sagt die Frankfurterin. Dorfman hat sie von den Auftritten überzeugt. „Sie hat sich dadurch sehr entwickelt“, erklärt er. Jeder seiner Schüler sei gleichberechtigt und habe einen guten Lehrer verdient. Gaspar hat einigen jungen Menschen aber voraus, dass sie regelmäßig übt und nicht zusätzlich motiviert werden müsse.

Die Frankfurterin wohnt im Stadtteil Ginnheim und ist eigentlich eine Wiedereinsteigerin. Als Jugendliche hat sie bereits Klavierunterricht gehabt. Mit 14 oder 15 Jahren müsse das gewesen sein, auch damals gab es bereits Vorspiele. „Dann kamen aber auch andere Interessen dazu – Ballett, der erste Freund“, erzählt sie und lacht. Später ging sie als Au-pair nach Frankreich. In Deutschland lernte sie ihren späteren Mann kennen. Pol war sein Name, er war Ungar und – wie der Zufall so spielt – auch Musiker. „Er spielte Klassik und auch ungarische Stücke, das hat mir gefallen.“

Klavier gekauft

Unterstützung bekam sie von ihrer Mutter. Auch sie fand den jungen Pol gut, lud ihn zum Essen ein. Da lernten sich Pol und Edith richtig kennen. Als der Ungar später nach Frankfurt zog, entschied sich auch Edith Gaspar zum Umzug von der Elbe an den Main. Hier heirateten die beiden, bald kam Tochter Monique zur Welt. Dann starb ihr Mann und die junge Mutter wurde alleinerziehend. Dadurch verschwand die Musik für einige Jahre aus ihrem Leben. „Ich habe versucht alles unter einen Hut zu bekommen. Es war nicht einfach und eigentlich weiß ich gar nicht, wie ich es geschafft habe“, erinnert sich Gaspar. Damals gab es noch keinen Hort und die kaufmännische Angestellte musste sich frei nehmen, wenn Tochter Monique einmal krank war.

Als ihre Tochter älter wurde, kaufte Gaspar ihr ein Klavier. Vielleicht erwarb sie es auch ein Stück weit für sich, schließlich habe sie die Musik immer geliebt. Auch Monique bekam Klavierunterricht, ging später an das Hochschulkonservatorium und gab dann selbst Unterricht. Edith Gaspar fasste einen Entschluss: Wenn ich mal nicht mehr arbeite, dann kaufe ich mir ein Klavier. Nachdem sie in Rente ging, setzte sie das Vorhaben in die Tat um. Ein neues Instrument von Zimmermann aus der Bechstein-Gruppe wählte sie und meldete sich zeitgleich in der Musikschule an.

Ihr Musiklehrer schätzt an ihr besonders ihre Lernfähigkeit. Eine Grundtechnik – das Taktzählen – hat sie schnell verinnerlicht und nutzt sie nun beim vierhändigen Spielen. Zwei Stunden übt sie, zwar nicht täglich, aber sehr regelmäßig. „Am liebsten ab 11 Uhr, da ist die Konzentration besser.“ Ein Mal pro Woche geht sie in die Musikstunde bei Dorfman. Der Frankfurter stammt aus Litauen. „Dort gibt es eher selten ältere Leute als Musikschüler“, sagt er. In Deutschland sei dies anders. Geradezu beispielhaft.

Wird Edith Gaspar nach ihrem Lieblingskomponisten gefragt, fällt ihr sofort Frédéric Chopin ein. „Mich fasziniert seine Biografie und seine Stücke gehen unter die Haut.“ Das passt zu ihrer Sichtweise auf die Musik. „Mich hat schon immer die ganze Palette der Musik interessiert. Sie ist für alles gut – auch für die Seele.“