Sicherheit: Diskussion um Videoüberwachung

CDU und Grüne sind sich über die Ausweitung der Kamerastandorte in Frankfurt uneins. In der Neujahrsnacht will die Polizei rund um den Eisernen Steg eine Videokamera einsetzen.

Nach dem Anschlag von Berlin und dem Mordversuch an einem schlafenden Obdachlosen in einer Berliner U-Bahn-Station ist die Diskussion um die Videoüberwachung im öffentlichen Raum wieder neu entfacht. Der Kreisvorsitzende der Frankfurter CDU, Uwe Becker, hatte am Mittwoch die Ausweitung des „Videoschutzes“ auf Hauptwache, Zeil und Römerberg gefordert (die FR berichtete).

Einen Tag später halten die Grünen dagegen und fordern „seriöse Debatten statt Reflexe“. Die erschreckenden Gewalttaten in Berliner U-Bahnen könnten kein Anlass zu einer Forderung nach mehr Videoüberwachung sein. In Frankfurt sei der Nahverkehr bereits jetzt engmaschig überwacht, gibt der Vorstandssprecher der Frankfurter Grünen, Bastian Bergerhoff, zu bedenken. Die Grünen räumen zwar ein, dass Menschen ihr subjektives Sicherheitsgefühl durch Videokameras gestärkt sehen. „Die Menschen sollen sich allerdings nicht nur sicher fühlen, sondern sie sollen es auch sein“, sagt Berger. Es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, flächendeckende Videotechnik ermögliche Sicherheit und Freiheit, so Bergerhoff weiter.

Während des Frankfurter Weihnachtsmarktes hatte die Polizei Videotechnik zur Überwachung der Stände auf dem Römerberg eingesetzt und dafür nach eigenen Angaben erstmals ein überwiegend positives Feedback aus der Bevölkerung bekommen. In der Neujahrsnacht will die Polizei nun auch rund um den Eisernen Steg eine Videokamera einsetzen und die Bilder zeitgleich in die Silvesterwache auf dem Paulsplatz und in die Leitstelle im Polizeipräsidium übertragen. Damit soll nach Aussage eines Polizeisprechers nicht nur nach möglichen Straftätern Ausschau gehalten, sondern auch der Besucherstrom im Auge behalten werden, um bei eventuellen Engpässen gegensteuern zu können.