Sicherheit in Frankfurt: CDU darf auf mehr Kameras hoffen

Am Hauptbahnhof wird bereits gefilmt. Foto: Peter Jülich

Die Gespräche mit den Koalitionspartnern über Videoüberwachung laufen. Die Frankfurter SPD signalisiert Zustimmung. Sofern gewisse Bedingungen erfüllt sind.

In der Römer-Koalition gibt es Gespräche über einen Ausbau der Videoüberwachung. Seine Fraktion unterhalte sich mit SPD und Grünen und habe Hoffnung auf weitere Kameras in der Innenstadt, sagte der sicherheitspolitische Sprecher der CDU, Christoph Schmitt, der FR.

Schmitts Einschätzung stützt sich vor allem auf die Reaktion der SPD. Der Forderung von Bürgermeister Uwe Becker (CDU) nach mehr Kameras als im Koalitionsvertrag vereinbart, erteilen die Sozialdemokraten keine Absage. Sie knüpfen ihre Zustimmung aber an Bedingungen.

Kurz nach Weihnachten hatte sich Becker zu Wort gemeldet. Neben den Standorten Konstablerwache und Kaisersack (bereits vorhanden) sowie Bahnhofs- und Allerheiligenviertel (im Koalitionsvertrag vereinbart) müsse es auf weiteren Plätzen Videoüberwachung geben, etwa an der Hauptwache, auf der gesamten Zeil und am Römerberg.

Bereits zu Beginn der Woche hatte SPD-Chef Mike Josef erklärt, die Sozialdemokraten könnten sich weitere Kameras vorstellen – aber nur an „besonders neuralgischen Punkten“. Beim städtischen Neujahrsempfang am Donnerstagabend sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) zur Videoüberwachung, es würde dem Rechtsstaat nicht schaden, „wenn wir an der einen oder anderen Stelle nachbessern“, um „Angsträume“ zu vermeiden.

Die SPD-Fraktionschefin Ursula Busch sagte der FR am Freitag, die Politik müsse „genau überlegen, was wir an dieser oder jener Stelle mit einer Kamera wollen“. Es sei aber nicht angemessen, die Videoüberwachung kategorisch auf die vier vorhandenen oder im Koalitionsvertrag genannten Standorte zu begrenzen.

Neue Kameras dürften aber nur als Teil eines umfassenden Sicherheitskonzept aufgestellt werden. Dieses setze auf jeden Fall voraus, dass mehr Polizisten in Frankfurt Dienst tun – auf der Straße als Fußstreife, aber auch bei der Sichtung der Videoaufnahmen. An Orten wie dem Bahnhofsviertel müsse es zudem auch sozialpolitische Bemühungen geben, um die Probleme zu lösen. Bei den von Becker vorgeschlagenen Orten gab Busch zu bedenken, dass dort regelmäßig Demonstrationen stattfänden. Deren Teilnehmer dürfe man nicht dauerhaft filmen.

Bei der SPD setze sich die Meinung durch, dass Kameras zumindest bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich seien und damit auch eine abschreckende Wirkung hätten, sagte CDU-Mann Schmitt. Die Grünen seien schwerer zu überzeugen, räumte er ein. Fraktionschef Manuel Stock hatte im FR-Interview erklärt, er sehe die Überwachung „sehr, sehr kritisch – Kameras verhindern keine Übergriffe oder Anschläge, aber sie schränken die persönliche Freiheit deutlich ein“.

Schmitt betonte, er wünsche sich eine gemeinsame Lösung in der Koalition. Was die CDU unternehme, sollten die Grünen nicht zu überzeugen sein, ließ er offen. Es könne aber der Punkt kommen, „an dem wir handeln müssen, weil sich die Sicherheitslage seit dem Koalitionsvertrag deutlich verändert hat“.