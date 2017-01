Silvester in Frankfurt: Frankfurt feiert friedlich

Von Denis Hubert

Die Menschen in Frankfurt feiern weitgehend friedlich das neue Jahr. Vereinzelt kommt es zu Randalen und Übergriffen. Die Polizei nimmt fünf Verdächtige fest.

Tausende Menschen haben in der Frankfurter Innenstadt und am Mainufer größtenteils friedlich ins neue Jahr gefeiert. Vereinzelt kam es zu Randalen und Übergriffen. Die Stadt hatte ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt, nachdem im vergangenen Jahr auch in Frankfurt Frauen belästigt worden waren.

Die Polizei sprach Platzverweise aus, weil trotz Verbots zahlreiche Feuerwerkskörper in die Sicherheitszone am Mainufer gelangten. Bereits vor Mitternacht hatte die Polizei einen jungen Mann in Gewahrsam genommen, da er Böller auf Menschen geworfen hatte. Die Polizei meldete zudem auf ihrem Twitter-Account, dass fünf Verdächtige festgenommen worden seien, da sie eine Frau begrapscht haben sollen. Die Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr verzeichnete bis 3 Uhr nachts insgesamt 65 Brand- und 100 Rettungsdiensteinsätze. Nach Mitternacht hätten mehrere Mülleimer im gesamten Stadtgebiet gebrannt, teilte die Feuerwehr via Twitter mit. An einer Stelle seien Einsatzkräfte mit Feuerwerkskörpern angegriffen worden.

An den Mainufern und am Eisernen Steg waren Feuerwerkskörper verboten. Der Zutritt war nur an vier Kontrollstellen möglich. Wegen des hohen Besucherandrangs waren die Zugänge zum Eisernen Steg und Holbeinsteg zwischenzeitlich geschlossen. Insgesamt feierten in der Sicherheitszone weitaus weniger Menschen als im Vorjahr.