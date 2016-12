Silvester in Frankfurt: Lauter und explosiver

Hobbyfeuerwerker lassen es zum Jahresende richtig krachen. Der Trend geht seit Jahren zu Batteriefeuerwerken. Experten warnen vor Böllern aus dem Ausland.

Keine bunten Hütchen, keine aufgedruckten Sterne oder Drachen, stattdessen ein schnöder Karton in einer Art Drahtkäfig: Die Professional Powerbox von Heron sieht auf den ersten Blick nicht aus, als könne man mit ihr eine wilde Silvesternacht bestreiten.

Dabei ist sie das Eindrucksvollste, was die Feuerwerkerei Anton Schwab in Bergen-Enkheim dieses Jahr an Feuerwerk zu bieten hat. Einmal gezündet, produziert sie ein anderthalbminütiges Farbspektakel mit insgesamt 144 Schüssen: „So bekommen die Kunden ihr eigenes kleines Feuerwerk“, sagt Peter Balzer, der die Traditionsfeuerwerkerei mit seiner Mutter führt. Die Powerbox, die stolze 160 Euro kostet, hat so viel Sprengkraft, dass sie in eine höhere Gefahrenklasse einsortiert werden müsste, wenn der Drahtkäfig nicht wäre.

Die Firma Schwab besteht seit 1927 und ist damit der älteste Fachhandel für Pyrotechnik in Frankfurt. Seit 45 Jahren sind die Balzers im Geschäft, Sohn Peter stieg vor 20 Jahren ein. „Damals gab es Vulkane, Raketen, Böller, nicht viel mehr“, erinnert er sich. Vor etwa 15 Jahren sei es langsam mit den Batteriefeuerwerken losgegangen: „Und das setzt sich mittlerweile immer mehr durch, die Leute gehen weg von einzelnen Raketen.“

Das hat auch Christian Klügel vom Feuerwerk-Shop Frankfurt im Ostend beobachtet. Generell werde es lauter und explosiver, vor allem seit 2011 die EU-Richtlinien harmonisiert wurden, wodurch die in Deutschland zulässigen Maximalwerte für Explosivmasse in Feuerwerkskörpern stiegen: „Mittlerweile gibt es Sachen für Kinder ab zwölf Jahren, das glauben sie nicht. Da sind Bengalos dabei, wie sie die Hooligans im Stadion benutzen.“ Glücklich ist er darüber nicht: „Das ist einfach zu heftig.“ Der Trend zu Batteriefeuerwerken dagegen bedeute nicht unbedingt ein größeres Risiko, glaubt Peter Balzer. „Raketen zünden viele Menschen aus der Hand oder stellen sie in Flaschen, die gerne mal umfallen“, sagt er. „Das kann böse ausgehen.“ Die Batterieboxen dagegen stünden fest auf dem Boden und müssten nur einmal gezündet werden.

In Frankfurt gibt es drei Fachgeschäfte für Pyrotechnik. Ein Großteil der Frankfurter kauft die Knallerutensilien allerdings im Supermarkt. „Bei uns decken sich vor allem die Hobbypyrotechniker ein. Aber wir haben durchaus auch Laufkundschaft“, sagt Balzer. Gerade wer allerdings Wert auf besondere Effekte lege, werde bei Rewe und Co nicht fündig.

Egal ob Rakete oder Powerbox, ob im Supermarkt oder im Fachhandel – verkauft werden darf der größte Teil des Silvesterfeuerwerks nur an den drei Tagen vor dem Jahreswechsel. Das Knallen selbst ist ausschließlich am 31. Dezember und am ersten Januar erlaubt. Dass bereits seit Tagen überall in der Stadt vereinzelte Böller zu hören sind, erklärt sich Christian Klügel damit, dass im Internet das ganze Jahr über Feuerwerk aus dem Ausland zu bekommen sei. Raten würde er das allerdings niemandem, denn: „Alles, was sie in Deutschland im Laden kaufen, ist auf die Sicherheit geprüft, im Internet nicht. Da kann schon mal eine Hand dran glauben.“

Fachgeschäfte Feuerwerkerei Anton Schwab, Voltenseestraße 20. Öffnungszeiten bis 31. Dezember: Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr (31.12. bis 14 Uhr) Feuerwerksladen Rhein-Main, Daimlerstraße 32. Öffnungszeiten: 29. bis 31.12., jeweils 10 bis 19 Uhr Feuerwerkshop Frankfurt, Hanauer Landstraße 30. Öffnungszeiten: 29. Dezember: 9 bis 20 Uhr 30. Dezember: 9 bis 20 Uhr 31. Dezember: 9 bis 14 Uhr lic « zurück 1 | 1 weiter »

Außerdem kann es teuer werden. Wer dabei erwischt wird, außerhalb der erlaubten Zeit zu knallen – zumal mit importierten Böllern –, muss mit hohem Bußgeld rechnen. Allerdings, so ergänzt Michael Jenisch vom Ordnungsamt lapidar: „Wo kein Kläger, da kein Richter.“

Auch an den erlaubten Tagen darf kein Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Fachwerkhäusern gezündet werden. Ebenso wenig erlaubt ist es in diesem Jahr in der „Sicherheitszone“ am nördlichen Mainufer zwischen Untermainbrücke und Alter Brücke sowie auf dem Eisernen Steg.

Im vergangenen Jahr wurde vielerorts darum gebeten, die Knallerei in der Nähe von Flüchtlingsunterkünften zu unterlassen. Helfer fürchteten Retraumatisierungen bei Menschen, die aus Kriegsregionen geflohen waren. Dieses Jahr gab es in Frankfurt keine solchen Appelle. Allerdings hat die Stabstelle für Flüchtlingsmanagement in allen Einrichtungen Infozettel verteilt, die die Bewohner auf Silvester und das Feuerwerk vorbereiten, wie Sprecherin Christina Weber erklärt.

Die Berufs-Feuerwerker halten sich in der Silvesternacht mit dem privaten Knallen eher zurück: „Wir haben davon übers Jahr schon genug“, sagt Klügel. Trotzdem freue er sich jedes Mal am kollektiven Feuerwerk: „“Es ist schön, die Stadt einmal im Jahr so bunt zu sehen.“