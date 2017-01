Silvester in Frankfurt: Silvesternacht in Frankfurt meist friedlich

Von Denis Hubert

Ein Mann feuert auf dem Römerberg in Frankfurt aus der Hand eine Silvesterrakete ab. Foto: dpa

Die Menschen in Frankfurt starten weitgehend friedlich in das neue Jahr. Vereinzelt kommt es in der Nacht zu Randalen und Übergriffen. Die Polizei nimmt insgesamt 18 Personen fest.

Tausende Menschen haben in der Frankfurter Innenstadt und an den Mainufern weitgehend verträglich Silvester gefeiert. „Der größte Anteil der Gäste hat friedlich und ausgelassen auf das neue Jahr angestoßen", teilte die Polizei am Sonntag mit. Insgesamt wurden 18 Personen festgenommen; gegen 62 wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei führt den „grundsätzlich Silvester-typischen Verlauf" der Nacht auch auf das neue Sicherheitskonzept zurück. Das hatte die Stadt erstmals umgesetzt, nachdem im Vorjahr auf dem Eisernen Steg Böller und Leuchtraketen abgeschossen und Frauen sexuell belästigt worden waren. In einer mit Zäunen und Betonsperren gesicherten Zone zwischen der Alten Brücke und der Untermainbrücke waren Feuerwerkskörper diesmal verboten. Die Polizei musste dennoch Platzverweise aussprechen, da es einigen Besuchern gelungen war, Feuerwerkskörper in die Sicherheitszone zu schmuggeln. Zu einem sexuellen Übergriff kam es kurz nach Mitternacht am Eisernen Steg. Nach Polizeiangaben fasste ein 30-jähriger Afghane einer Frau ans Gesäß. Er wurde am Tatort festgenommen – zusammen mit vier weiteren Verdächtigen. Gegen alle Beteiligten laufen Strafverfahren. Die Frankfurter Feuerwehr rückte bis 3 Uhr morgens zu 65 Brandeinsätzen aus, überwiegend wegen brennender Abfalleimer, Bäume und Hecken. Der Rettungsdienst wurde 100-mal angefordert. Auch andernorts in Hessen feierten die Menschen meist friedlich. Die Polizeileitstelle in Wiesbaden meldete am Neujahrsmorgen keine größeren Vorkommnisse.