Silvester: So war der Jahreswechsel in Frankfurt

Von Denis Hubert

Vergnügen mit Sicherheit: Am Eisernen Steg geht es in der Silvesternacht deutlich entspannter zu als in den Jahren zuvor.

Während in allen Himmelsrichtungen Raketen in die Höhe steigen, geht es auf dem Eisernen Steg gemächlich zu. Minuten vor dem Jahreswechsel ist das Gedränge zwar groß, doch richtig laut wird es erst Schlag Mitternacht. Da brandet Freudengeschrei auf, Menschen umarmen sich, Flaschen klirren – das neue Jahr hat begonnen.

Vor einem Jahr war es nicht so entspannt. Da flogen auf dem Steg und den Stufen Böller unkontrolliert durch die Gegend. Es kam auch zu sexuellen Belästigungen. Nach den Übergriffen und dem jüngsten Anschlag in Berlin hat die Frankfurter Polizei daher ein Sicherheitskonzept ersonnen, das das Mainufer in diesem Jahr zur feuerwerksfreien Zone gemacht hat.

Silvester 2016 in Frankfurt In Frankfurt wird das neue Jahr weitgehend friedlich gefeiert. Hier an der Hauptwache. Foto: Monika Müller

Die Zone umfasst den Eisernen Steg, die Grünanlagen am Mainufer, den Untermainkai und den Mainkai zwischen Neuer Mainzer und Kurt-Schumacher-Straße. 5000 Menschen feiern dort die Silvesternacht. Hinein kommt ab 21 Uhr nur, wer sich an einem der vier Zugänge kontrollieren lässt. „Ich musste mein Feuerwerk zu Hause lassen“, erzählt Nina Hellige kurz nach Mitternacht. „Das fand ich etwas Kacke, aber das Feuerwerk brenne ich halt morgen alleine ab.“

Die 22-Jährige ist für Silvester aus Paderborn angereist und zu später Stunde nicht mehr wirklich nüchtern. „Die Stimmung ist überragend“, frohlockt sie. Das war ihr aber bereits im Vorfeld klar: „Dieses Jahr habe ich schon im November gesagt: Silvester wird gut.“ Hellige lobt das Konzept der Polizei: „Das hat einem voll Sicherheit gegeben.“ Allerdings stört sich die junge Frau daran, „dass nur Typen abgetastet wurden“. Offenbar waren die Kontrollen auch sonst nicht immer ganz präzise. So musste die Polizei mehrere Platzverweise aussprechen, weil trotz Verbots Feuerwerkskörper in die Sicherheitszone gelangten.

Während Nina Hellige sich vergnügt im Kreis dreht und dabei ab und an einen Schluck aus der Pulle nimmt, ertönt eine Lautsprecherdurchsage: „Der Eiserne Steg ist aufgrund des Besucherandrangs geschlossen.“ Kurz darauf wird auch der mainabwärts gelegene Holbeinsteg gesperrt. Am Mainufer gibt es dagegen noch Platz. Besucher beteuern, der Andrang sei voriges Jahr weitaus größer gewesen.

Bereits um 23.15 Uhr teilt die Polizei in der mobilen Wache zwischen Eisernem Steg und Mainkai mit, dass es relativ ruhig laufe. Es ist eine von fünf Anlaufstellen, die die Bürger nutzen können. „Bislang ist noch gar nichts los“, sagt ein Beamter: „Der Schnee hält die Leute vielleicht ab.“ Im Sicherheitsbereich sind Beamte in Uniform und Zivil unterwegs, um Taschendiebstahl und sexuelle Übergriffe zu verhindern. Insgesamt 600 Beamte sind in der besonderen Nacht zusätzlich im Einsatz.

Auf dem Eisernen Steg hängen vier große pinkfarbene Banner. In zwölf Sprachen ist zu lesen: „Respekt. Stoppt Sexismus“ und „Mein Nein meint Nein“. Die Silvesternacht 2015/16 war nicht nur in Köln, auch in Frankfurt eine Zäsur gewesen. 63 Anzeigen mit sexuellem Hintergrund hatte es gegeben. Das verhindert aber nicht, dass auch in diesem Jahr nahe dem Eisernen Steg eine Frau sexuell belästigt wird. Ein 30-Jähriger greift ihr an den Po. Gemeinsam mit vier weiteren Verdächtigen wird er noch am Tatort festgenommen.

Ansonsten geht es am Mainufer ruhig zu. Das freut Larissa und Matthias B. „Wir sind hier nicht zum Partymachen, sondern um das Feuerwerk anzuschauen“, betonen die Frankfurter. Von der Sicherheitszone rund ums Mainufer hatten sie im Vorfeld fast nichts mitbekommen. Dass am Fluss keine Böller und Raketen abgefeuert werden dürfen, findet das Pärchen aber gut. „In Australien ist es verboten, privat zu böllern – das würden wir auch in Deutschland unterstützen.“

Um zehn nach zwölf strömen viele Menschen bereits aus der Sicherheitszone auf den Römerberg. Im Unterschied zum Mainufer geht es dort bereits vor Mitternacht hoch her. Raketen und Böller fliegen teilweise kreuz und quer. Ein Junge schießt eine Rakete aus der Hand ab. „Noch einmal, und es geht nach Hause“, sagt ein Polizeibeamter und mahnt zur Vernunft.