Silvesternacht Frankfurt: Herbeifantasierte „Flashmobs“ an Silvester

Mit strengen Kontrollen mussten Besucher an den Zugängen zur Sicherheitszone am Eisernen Steg rechnen. Foto: Rolf Oeser

AfD und Bürger für Frankfurt berichten über vermeintliche Zusammerottungen von jungen Männern nordafrikanischer Herkunft in der Silvesternacht in Frankfurt. Die Polizeibehörden allerdings wissen von nichts.

Die Geschichte der letzten Frankfurter Silvesternacht lässt auf verschiedene Arten erzählen. Nüchtern: Als Konsequenz aus den sexuellen Übergriffen im Vorjahr und der Angst vor Terror, fanden die Feierlichkeiten zum Jahreswechsel 2016/17 unter starken Sicherheitsvorkehrungen statt. Trotzdem zog es wieder Tausende in die Innenstadt. Die Polizei spricht tags darauf von einem „silvestertypischen Verlauf“. Die Bilanz in Zahlen: 114 Identitätsfeststellungen, 18 Fest- und Gewahrsamnahmen, 62 Ermittlungsverfahren darunter eines wegen sexueller Belästigung.

Man kann die Geschehnisse dieser Silvesternacht aber auch als Geschichte einer Beinahekatastrophe erzählen. So wie es die AfD tut. Die berichtet von „Flashmobs“ Tausender „Nordafrikaner“ in ganz Deutschland – darunter Frankfurt – die sich ganz nach dem Vorbild der „Silvesternacht von Köln“ versammelt hätten und Übles im Schilde führten. In das selbe Horn stoßen die „Bürger in Frankfurt“, jene rechte Fraktion im Frankfurter Römer, die auf kommunaler Ebene den Rechtspopulismus der AfD schon vor Jahren vorweggenommen hat. „An verschiedenen Orten der Frankfurter Innenstadt“, schreibt die BFF in ihrer Pressemitteilung, hätten sich „viele hunderte junge Männer mit Herkunft aus islamischen Staaten versammelt, um den Jahreswechsel auf ihre Weise zu feiern“. Es könne kein Zweifel bestehen, dass Frauen in eine „gefährliche Lage“ gekommen wären, wäre nicht das massive Polizeiaufgebot gewesen und hätten nicht viele gleich auf das Feiern in der Öffentlichkeit verzichtet.

AfD und BFF beziehen sich auf einen Bericht der Tageszeitung „Die Welt“, in der der Kölner Polizeipräsident von einer Gruppe von 1200 jungen Männern nordafrikanischer Herkunft berichtet, die sich in Frankfurt gesammelt hätte. Eine Aussage, die möglicherweise auf einem Missverständnis beruht. Tatsächlich hat die Bundespolizei am Silvesterabend im Frankfurter Hauptbahnhof die Anreise von Feierwilligen aus der Region überwacht.

Vom Gefühl her weniger Frauen

Dabei, erklärt ein Sprecher auf FR-Anfrage, sei auch versucht worden, die Zahl der anreisenden jungen Männer mit „augenscheinlichem Migrationshintergrund“ festzustellen – eine Erhebung für eine interne Lageeinschätzung. Die Bundespolizei zählte rund 1860 Anreisende, die in dieses Profil passten. „Das ist für einen Silvesterabend keine ungewöhnliche Menge“, so ein Sprecher der Bundespolizei. Und die vermeintlichen Nordafrikaner reisten auch nicht als geschlossene Gruppe an, sondern allein, zu zweit oder eben in kleineren Gruppen. Bei An- und Abreise registrierte die Bundespolizei aus dieser Menge insgesamt knapp 30 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten.

Die BFF erklärt auf Anfrage der FR, dass ihr „vertrauliche Augenzeugenberichte“ vorlägen, die ihre Darstellung bestätigten. Darüber hinaus verweist die Fraktion auf Presseberichte, in denen von der Anreise von 1900 jungen Männern vorwiegend nordafrikanischer Herkunft die Rede sei, die am Silvesterabend nach Frankfurt reisten. Als Beweis dafür, dass sich nur sehr wenige Frauen in die Sicherheitszone am Eisernen Steg getraut hätten, verweist die BFF auf ein Foto aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das eine größere Gruppe von jungen Männern auf dem Eisernen Steg zeigt und tatsächlich keine Frauen.

„Vom Gefühl her waren es schon weniger Frauen als in den letzten Jahren“, erklärt Chantal Emch, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Frankfurt. „Seriöse Angaben dazu haben wir aber nicht. Das beruht wie gesagt auf Gefühl, nicht auf Tatsachen.“