Singles an Weihnachten: „Ich habe alle Freiheiten der Welt“

Warum ist Weihnachten für Sing-les, die ansonsten eigentlich mit ihrem Single-Dasein kein Problem haben, keine leichte Zeit?

An Weihnachten haben sich generell erstmal alle lieb. Es ist das Fest der Liebe, das Fest der innigen Gefühle, der Gemeinschaft. An den Feiertagen ist zudem eine Zeit, in der man innehält. Es haben keine Geschäfte auf. Selbst die Bespaßungsindustrie ruht größtenteils. In dem Moment, in dem ich gezwungen werde, zur Ruhe zu kommen, funktionieren meine Bewältigungs- und Vermeidungsstrategien, die ich im Alltag habe, oft nicht mehr. Wenn jemand beispielsweise ein Vielarbeiter ist und immer 1000 Projekte hat, sich ständig mit vielen Leuten trifft und eigentlich nicht wirklich zur Ruhe kommen kann, dann läuft er Gefahr, an Weihnachten auf das zurückgeworfen zu werden, was auch da ist: die eigenen Gefühle, der Bindungswunsch, der zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört und den er sonst gut verdrängen kann.