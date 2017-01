SPD-Kanzlerkandidat: Frankfurter SPD lobt Gabriels Entscheidung

Von Steven Micksch

Martin Schulz zu Besuch in der Frankfurter Rundschau. Foto: Alex Kraus

Die Frankfurter SPD-Mitglieder sehen Martin Schulz als den besseren Kanzlerkandidaten. Er könne neue Motivation für die Ortsvereine bringen. Doch dass er auch den Parteivorsitz übernimmt, ist nicht unumstritten.

Der plötzliche Verzicht von Sigmar Gabriel auf die SPD-Kanzlerkandidatur zugunsten von Martin Schulz hat auch bei den städtischen Parteimitgliedern für Überraschungen gesorgt. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt SPD-Vorsitzender Mike Josef. Er halte Gabriels Entscheidung für klug, „die, es zu respektieren gilt“. Martin Schulz habe bereits bei der Europawahl gezeigt, dass er die SPD würdig vertreten könne.

„Durch ihn wird das Thema Europa in der Partei positiv besetzt“, erklärte der Vorsitzende. Josef lobte zudem, dass Schulz bereits gegen Rechtspopulismus eingetreten sei und auf Bundesebene nun neue Akzente setzen könne. „Er ist glaubwürdig und noch unbeleckt.“ Dass Gabriel auch den Parteivorsitz abgebe, sei eine „konsequente Entscheidung“. „Das ist in Wahlkampfzeiten wichtig. Man braucht die Rückendeckung der Partei.“

Auch Ursula Busch, SPD-Fraktionsvorsitzende im Römer, findet die Entscheidung für Schulz gut. „Er ist geerdet, ungeheuer sympathisch und kann praktisch denken.“ Überrumpelt war sie von Gabriels Vorpreschen nicht. „Ich bin niemals überrascht bei einer Personalentscheidung der SPD.“ Schulz profitiere von einem anderen Image als Gabriel – ausgeglichen statt temperamentvoll. Sie traue ihm einen „guten Wahlkampf“ und „eine klare Abgrenzung zu den anderen Parteien“ zu. Er könne die Ortsvereine motivieren, einen engagierten Wahlkampf zu realisieren.

Myrella Dorn, stellvertretende Bezirksvorsitzende der Jusos Hessen-Süd, glaubt ebenfalls, dass der neue Kanzlerkandidat eine Signalwirkung haben könnte. „Er kann die Jusos wieder motivieren.“ Eine noch größere Wirkung würde Dorn allerdings sehen, wenn den Parteivorsitz eine Frau übernähme. „Viele Probleme an der Basis würden dann ruhiger, es würde zeigen, dass sie aus Fehlern gelernt haben.“ Andrea Nahles hätte ihrer Meinung nach das Zeug dazu. Dass Gabriels plötzliche Entscheidung genau so geplant gewesen sei, daran zweifle sie nicht. „Es war für Gabriel die einzige Möglichkeit, noch mit einem guten Bild wegzukommen.“ Mit Blick auf die Umfragewerte, sei Schulz der bessere Kandidat. „Er hat ein anderes Standing bei den Wählern und bringt neuen Wind aus der EU mit.“ Dorn glaubt, dass er über 20 Prozent erzielen könne, wenn seine Themensetzung stimme. „Er vermittelt Gradlinigkeit und Glaubwürdigkeit – das wollen Wähler.“

Werner Skrypalle, Vorsteher des Ortsbeirats 11, hätte sich auch Gabriel als Kanzlerkandidaten vorstellen können, aber Martin Schulz sei für ihn ebenfalls geeignet. „Gerade in Zeiten, wo der Nationalismus wieder zunimmt, ist es gut, Schulz als Europäer Wahlkampf machen zu lassen.“ Dass der Parteivorsitz auch an Schulz gehe, sei „bei den großen Parteien so üblich“. Früher sei das anders gewesen, sagte Skrypalle. Er sehe es nicht zwingend erforderlich. Ob die Nominierung auch positive Auswirkungen auf die Basis habe, hänge davon ab, wie er sich innenpolitisch gibt.

Die hessische SPD zollte Gabriel Respekt für seinen Verzicht. Generalsekretärin Nancy Faeser: „Er hat Mut gezeigt und eine menschliche Größe, die selten geworden ist.“