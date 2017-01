Sportanlage des Jahres: Stadion der SG Bornheim überzeugt

Von Madeleine Hesse

SG Bornheim und FG Seckbach für „Sportanlage des Jahres 2016“ ausgezeichnet / „Aufsteiger“ Niederursel

Zum zweiten Mal in Folge geht der Titel „Sportanlage des Jahres“ nach Bornheim. Als Aron Seng von der SG Bornheim am Donnerstagabend den Preisscheck von tausend Euro entgegennahm, gab er sich über den erneuten Erfolg ebenso erfreut wie überrascht. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass unser Stadion wieder so überzeugt“, sagte der Jugendleiter. Sportdezernent und Stadtrat Markus Frank hingegen übergab den Preis in der Kategorie Anlage mit Kunstrasen „mit gutem Gewissen“ an die Bornheimer, die noch vor der Spielvereinigung Griesheim und dem Fußball-Verein Alemannia Nied lagen. „Die SG Bornheim ist ein Verein, der mehrfach positiv auffällt und immer oben mit dabei ist“, so Markus Frank. „Bei der Anzahl der Veranstaltungen ist es unglaublich, wie viele Mannschaften sie unterbringen.“

Freuen konnte sich auch die Fußballgesellschaft Seckbach, die den ersten Platz unter den Anlagen mit mehreren Spielfeldern und Belägen erhielt, gefolgt vom Sportclub Riedberg und dem Fußballclub Germania Enkheim. „Wir identifizieren uns absolut mit unserem Verein und unserer Anlage. Neben zwei Ehrenamtlichen, die das Gelände betreuen, bekommen wir bei unseren Aufräumaktionen auch viel Unterstützung von den Mitgliedern“, beschrieb Platzwart Stefan Schelhorn aus Seckbach das Instandhalten der Spielfelder. Mindestens drei Mal pro Jahr komme der Verein zum gemeinsamen Fithalten der Anlage zusammen, „nach einem unerwarteten Unwetter aber auch öfter“.

Titelvergabe alle zwei Jahre

Beide Preisträger zeichneten sich durch häufige Pflege der Anlagen und professionelle Pflegepläne aus, begründete Markus Frank die Auswahl der Jury, die alle zwei Jahre den Titel „Sportanlage des Jahres“ vergibt. „Beide Vereine kümmern sich zudem um Details in der Pflege, sodass die Anlagen auf sehr hohem Niveau bleiben.“

Im vergangenen Oktober begingen Vertreter der Vereine, der Kreisfußballwart, Mitglieder des Sportausschusses sowie Mitarbeiter des Sportamts alle städtischen Sportanlagen, die in Vereinsbetreuung sind. Sie bewerteten sowohl die Sportanlagen mit einem Kunstrasenspielfeld als auch jene mit mehreren Spielfeldern und unterschiedlichen Belägen. Je nach Sauberkeit und Ordnung erhielten Bereiche wie Umgebungs- oder Sportflächen die Noten „hervorragend“ bis „mangelhaft“.

„Eine Wertschätzung der Vereinsarbeit funktioniert gut als Antrieb“, sagte Martin Frank zum Konzept der Verleihung. Die positive Rückmeldung in Form einer Auszeichnung motiviere die Vereine besser zur sachgerechten Instandhaltung ihrer Anlagen, als bloße Kritik. Erstmals ernannte der Sportdezernent auch die besten Teilbereiche und den „Aufsteiger des Jahres“, der mit dem Sportverein Niederursel laut Frank an einen „sehr engagierten Verein mit schwieriger Anlage“ ging.