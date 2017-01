Stadtbefliegung in Frankfurt : Frankfurt aus der Luft

Die Ergebnisse der Frankfurter Stadtbefliegung 2016 liegen vor. Die Fotos sind wichtig für Stadtplaner, Architekten, Denkmalschützer.

Es ist ein absolut wolkenloser Tag im Rhein-Main-Gebiet, ein azurblauer Himmel spannt sich über Frankfurt und seine Umgebung. Am späten Vormittag steigt vom Rhein-Main-Flughafen eine kleine Cessna 404 Titan auf. Es ist der 6. Mai 2016. In den nächsten Stunden muss die zweiköpfige Besatzung eine äußerst heikle Aufgabe bewältigen: Die Piloten einer Dortmunder Spezialfirma absolvieren im Auftrag der Stadt und des städtischen Energieversorgers Mainova die alljährliche Stadtbefliegung. Und das während des immensen Luftverkehrs, der an einem normalen Tag über Frankfurt und der Region ohnehin schon herrscht.

„Es ist sehr spannend und für die Piloten wie für die Fluglotsen eine Herausforderung“, sagt Manfred Dirlam vom Stadtvermessungsamt. Einmal im Jahr schickt das Amt die Dortmunder Spezialisten in die Luft. Die Luftbilder, die entstehen, sind das absolut notwendige Handwerkszeug für die Stadtvermessung und die Stadtplanung. Seit kurzem liegen die Ergebnisse der Stadtbefliegung 2016 vor.

Die Fotografien dokumentieren den raschen Wandel der Großstadt Frankfurt – und in kaum einer anderen deutschen Kommune verändert sich so viel so schnell. Seit dem Jahr 2000 lässt Frankfurt die Veränderungen im Stadtbild mittels der digitalen Fotografien festhalten.

Bilder erwerben Die bei der alljährlichen Stadtbefliegung entstandenen Bilder können von allen Interessierten in verschiedenen Größen erworben werden.

Seit 2004 geschieht das im alljährlichen Turnus. Es entstehen sogenannte Orthofotos, das sind entzerrte Luftbilder, die sich besonders gut für die Zwecke der Stadtplanung eignen. Die Kommune nutzt die Aufnahmen deshalb nicht nur selbst, sondern verkauft sie auch an einen breiten Kreis von Interessenten: private Planungs- und Architekturbüros, aber auch Privatleute, „die sich ein Luftbild von ihrem Haus über das Sofa hängen wollen“ (Dirlam). Wichtige Anwendungsgebiete sind die Vermessung von Alt- und Neubauten, aber auch von Bauschäden.

Die Aufnahmen sind darüber hinaus ein bedeutendes Hilfsmittel für die Denkmalpflege. Sie dokumentieren den Zustand alter, geschützter Bauten. Bei Restaurierungen oder möglichen Rekonstruktionen werden die Aufnahmen benötigt. Ein ganz neues Einsatzgebiet ist die Bestandsaufnahme der Umgebung von Verkehrswegen, das sogenannte „Mobile Mapping“ – im Rhein-Main-Gebiet mit seinen unzähligen Straßen und Autobahnen wird es immer wichtiger.

Am 6. Mai 2016 steigt die Cessna nach ihrem Start recht schnell auf eine Flughöhe von 1800 Metern auf. Diese Höhe hält sie in den nächsten Stunden: Es ist die vorgeschriebene für die Befliegung. An diesem Tag geht es um Senkrechtbilder, die also genau von oben aufgenommen werden, im Gegensatz zu den auch möglichen Schrägbildern.

Es ist gar nicht so einfach, einen Tag im Jahr zu finden, der alle nötigen Voraussetzungen dafür bietet. Natürlich darf es keine Wolken geben und auch keinen Nebel, nichts, was die Sicht behindert. Es darf kein Schnee mehr liegen, weil das Licht sonst extrem reflektiert wird. Und die Bäume dürfen noch nicht voll belaubt sein. Denn das Laub verdeckt natürlich viele Details am Boden. Das kann dazu führen, dass durch die dichten Baumkronen hindurch der Erdboden nicht mehr erfasst werden kann.

Der Doppelturm der Europäischen Zentralbank. Foto: Stadt Frankfurt

Üblicherweise startet das kleine Flugzeug deshalb im März oder im April, doch da war im vergangenen Jahr kein Termin mit den vielbeschäftigten Spezialisten aus Dortmund zu finden. Anfang Mai ist sozusagen der allerletzte Drücker für den Flug.

Sobald das kleine Flugzeug die Höhe von 1800 Metern erreicht hat, beginnt die hochmoderne Senkrechtkamera in dessen Boden zu arbeiten. In den nächsten Stunden entstehen insgesamt 1200 Einzelbilder: Das Stadtgebiet wird aus der Luft in parallel verlaufende Streifen zerlegt – die dann wieder zu einer kompletten Karte zusammengesetzt werden können.

Die digital vorliegenden Bilder werden im Computer auf der Grundlage eines Höhenmodells Pixel für Pixel entzerrt. Das heißt: Jede Schwankung des Flugzeugs, jede kleinste Kippung wird ausgeglichen. Am Ende entsteht ein sogenanntes „Rasterbild“, das einen festen Maßstab besitzt. Es werden Details bis hin zu einer Größe von acht bis zehn Zentimetern erfasst.

Für die geplante Befliegung im Jahr 2017 kann das Stadtvermessungsamt mit einer nochmals verbesserten technischen Ausrüstung rechnen. Zum ersten Mal kommt in diesem Jahr eine ganz neue Kamera zum Einsatz, die Senkrechtbilder und Schrägbilder zur gleichen Zeit aufnehmen kann. Dabei beschränkt sich die Befliegung nicht nur auf Frankfurt, sondern deckt auch die Nachbarstadt Offenbach und Gemeinden der Umgebung mit ab, wie etwa Neu-Isenburg, Heusenstamm und Bad Vilbel.

Der Blick auf den Hauptbahnhof. Foto: Stadt Frankfurt

Ohne Genehmigung der Deutschen Flugsicherung geht dabei gar nichts für das kleine Spezialflugzeug. Die Lotsen im Tower versuchen, die zweimotorige Cessna in den dichten Flugverkehr über der Rhein-Main-Region zu integrieren. Dabei geht es nicht selten recht gefährlich zu. „Da gehen schon mal die roten Warnlampen im Cockpit an, wenn ganz dicht obendrüber ein Jumbo die Flugbahn kreuzt“, berichtet Manfred Dirlam vom Stadtvermessungsamt.

Die Befliegungen sind in ganz Deutschland durch ein engmaschiges Netz von Vorschriften geregelt. So dürfen die Flugzeuge über freiem, nicht bebautem Gelände nicht tiefer als 300 Meter fliegen. Über dicht besiedelten Regionen, wie etwa das Rhein-Main-Gebiet eine ist, muss sogar eine Mindestflughöhe von einem Kilometer eingehalten werden.