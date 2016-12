Stadtgeläut in Frankfurt: Wo sind die Glocken am besten zu hören?

Tausende stimmten sich mit dem Großen Stadtgeläut in Frankfurt auf Weihnachten ein. Doch die Frage nach dem besten Standort ist nach wie vor ungeklärt.

Uli Wolf stellt sich auf die Zehenspitzen und lunzt auf den Römerberg. „Eigentlich müssten wir da runter, wenn wir das Brummen der Gloriosa spüren wollen“, sagt der Bockenheimer zu seinen Bekannten. Doch niemand will so richtig in das Gedränge, hier auf dem Paulsplatz steht es sich doch auch ganz schön.

„Wir treffen uns schon seit Jahren hier“, sagt Wolfs Nachbarin und reicht selbstgemachten Dattelspeck zum Probieren. Für die größere Gruppe von Nachbarn und Freunden aus Bockenheim sei der Platz hier besser als im Gedränge. Die Gruppe prostet sich mit Glühwein und Sekt aus Edelstahlbechern zu und ist etwas überrascht, dass die Glocken der Paulskirche schon um fünf vor fünf zu hören sind.

Das Große Stadtgeläut ist an diesem Heiligabend überpünktlich und immer wiederkehrend stellt sich die Frage, wo in der Innenstadt die 50 Glocken am besten zu hören sind. Die große Glocke vom Dom, die Gloriosa, ist auf dem Paulsplatz nicht zu hören. „Es muss doch eine mathematische Formel für den besten Standort geben“, findet Wolf, der die kleine Glocke von der Liebfrauenkirche jetzt als „etwas nervig“ empfindet. Am besten, schlägt Wolf vor, „hängt man die Glocken in die Hochhäuser“.

Unter dem Dom lässt die „Gloriosa“ die Zuhörer vibrieren. Foto: Renate Hoyer

So wie die Gruppe aus Bockenheim sind am Samstagabend viele Tausend Menschen in die Altstadt geströmt, um dem Glockenspiel zu lauschen. Mancher nimmt dafür auch einen weiteren Weg in Kauf, so wie das Ehepaar Bollmann, das aus Dieburg angereist ist. „Es ist einfach eine schöne Atmosphäre“, sagt Frau Bollmann während sie den Weihnachtsbaum auf dem Römerberg bewundert. Dann schenkt sie sich noch einen Glühwein ein aus der mitgebrachten Thermoskanne. Vom großen Stadtgeläut in Frankfurt haben die Bollmanns erst vor ein paar Jahren erfahren. Die Südhessen sind erstaunt, als sie erfahren, dass der Brauch schon seit 1856 gepflegt wird und das große Glockenkonzert auch vor dem ersten Advent, Ostern und Pfingsten zu hören ist.

So viel Rummel ist aber nur an Heiligabend. Der Römerberg wird während des Geläuts immer noch voller, die Fußgänger haben sich jetzt schon komplett die angrenzende Braubachstraße erobert, was nicht jeden Autofahrer in weihnachtliche Stimmung versetzt. Noch ein paar Meter weiter, dann ist sie zu hören: Die Gloriosa, Deutschlands zweitgrößte Glocke, fast 12 000 Kilo schwer. Direkt vor dem Dom lässt ihr dunkler Klang tatsächlich die Hände in den Taschen vibrieren.

Beharrlich ertönt das tiefe „e“, es wirkt, als sei die große Gloriosa ein wenig genervt, gegen die vielen kleinen Glocken anklingen zu müssen. Auch vor dem Dom ist viel los, die Menschen strömen rein und raus. Direkt vor dem Eingang steht Margit aus Bad Homburg und macht mit ihrem Smartphone ein Bild vom beleuchteten Dom. Ihre Freundin findet es schön, dass „trotz Berlin“ so viele Leute gekommen sind. Das „e“ der Gloriosa ertönt immer weiter, aber ein paar Meter in Richtung Berliner Straße mischen sich jetzt zwei weltliche Martinshörner in das Glockengeläut und holen die Besucher zurück in die Wirklichkeit.