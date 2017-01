Sternekoch Michael Riemenschneider: Dresscode: Schlafanzug

Interview-Auszug

Wie haben Sie von Ihrem Stern erfahren, Herr Riemenschneider?

Ich war gerade mit einem Kumpel beim Mexikaner essen. Das war zwei Tage, bevor die Nachricht an die Öffentlichkeit ging. Da rief mich der Michelin-Cheftester Ralf Flinkenflügel höchstpersönlich an, und ich bin da fast an meinem Burrito erstickt, so perplex war ich (lacht). Qualitativ wusste ich zwar, dass mein kleines Team und ich das Niveau haben. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so schnell, ein halbes Jahr nach Eröffnung, den ersten Stern bekommen. Das ist schon sehr besonders. Ich hatte vorher noch scherzhaft gesagt: „Also, wenn wir im ersten Jahr einen Stern bekommen, renne ich nackt nur mit meiner Batman-Maske und dem Cape bekleidet die Schweizer Straße runter. Wettschulden sind Ehrenschulden. Wahrscheinlich mache ich das mal mittwochs um drei Uhr morgens, wenn es keiner sieht (lacht).