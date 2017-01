Sternsinger in Frankfurt: Der Segen der kleinen Könige

Von Steven Micksch

Beim katholischen Sternsinger-Gottesdienst im Kaiserdom kommen rund 300 Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene zusammen. Die Kinder sammeln diesmal für Kenia.

Ganz leise ist ein Glöckchen im Kaiserdom St. Bartholomäus zu hören. Die zahlreichen bunt gekleideten kleinen Könige erheben sich. Dann ertönt die Melodie des Liedes „Stern über Bethlehem“, und die Kinder singen gemeinsam das Lied. Zum Fest der Heiligen Drei Könige fand gestern im Dom erneut der Stadtsternsingergottesdienst statt.

Freudige Jung-Könige: Sternsinger beim Gottesdienst im Dom. Rund 300 Jungen und Mädchen, aber auch Erwachsene aus den katholischen Gemeinden der Stadt kamen zusammen, um den Segen von Stadtdekan Johannes zu Eltz zu erhalten. Gemeinsam mit Hans-Peter Labonte, Pastoralreferent in St. Jakobus, und Janine Hannappel, Jugendbildungsreferentin der Jugendkirche Jona, gestaltet er den Gottesdienst.

Unter den Kindern sind auch zwei Charlottes, Jonathan, Simon und Hedwig aus St. Josef in Bornheim. „Wir wollen den armen Kindern helfen“, sagt der zwölfjährige Jonathan. Und die neunjährige Charlotte, die zum ersten Mal dabei ist, erklärt: „Mir gefällt, dass wir auch andere Kinder kennenlernen.“ Bei einem Vorbereitungstreffen haben die fünf Sternsinger aus St. Josef einige Lieder und Gedichte eingeübt, die sie beim Gang von Tür zu Tür vortragen.

Die neunjährige Antonia aus der Katholischen Pfarrei St. Katharina von Siena bringt bereits seit einigen Jahren am 6. Januar mit den Sternsingern den Segen in die Häuser der Frankfurter. „Es ist toll, dass ich mit meinen Freundinnen unterwegs sein kann, und manchmal bekommen wir auch ein paar Süßigkeiten“, sagt sie und lächelt. Früher war sie gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern unterwegs – diesmal nimmt sie selbst ihre kleine Schwester Theresa mit. Begleitet werden sie von Felina und deren Schwester Emma. An Türen, wo sie mit Kreide nicht weiterkommen, befestigen sie Aufkleber mit dem Segen „20*C+M+B+17“.

Foto: peter-juelich.com

Neben Süßem erhoffen sich die Kinder aber auch Geldspenden. Diese kommen in diesem Jahr unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit!“ dem Land in Ostafrika zugute. Während des Gottesdienstes bekommen die Kinder im Kaiserdom erklärt, dass ein Kind in Kenia maximal sechs Liter Wasser pro Tag zur Verfügung hat, während Menschen bei uns bis zu 130 Liter Wasser am Tag verbrauchen. In einem kleinen Bühnenspiel findet der Wetterfrosch Quok heraus, dass die von den reicheren Ländern der Erde produzierten Abgase zur Erderwärmung beitragen und somit auch schuld an der Trockenheit in Kenia sind.

„Ihr seid ein gutes Vorbild, denn ihr geht heute zu Fuß“, lobt Stadtdekan zu Eltz die Sternsinger und bittet: „Erzählt von den Sorgen der Menschen in Afrika und dass Gott die Welt anders gewollt hat.“ Nach dem Segen und dem Abschlusslied strömen die Kinder und Erwachsenen aus dem Kaiserdom und verbreiten die Botschaft gleich im Römer. Dort hat Oberbürgermeister Peter Feldmann die Frankfurter Sternsinger traditionell in den Kaisersaal eingeladen. Sie erteilen den Stadtverordneten und den Mitarbeitern der Stadtverwaltung den Segen der Heiligen Drei Könige.

„Auch in unserer Stadt gibt es viele arme Kinder, auch wenn die Armut nicht so groß wie in Kenia ist“, erinnert Feldmann die Anwesenden. Er dankt den Kindern für ihren großen Einsatz und schickt sie auf den Weg durch Frankfurt.