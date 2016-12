Street Angel in Frankfurt: Warmes Essen für Obdachlose

Der Frankfurter Verein „Street Angel“ will mit einem „Foodtruck“ Obdachlosen ein warmes Essen bringen. Dabei hilft eine Stiftung.

Mit einem neuen Angebot sollen Obdachlose im kommenden Jahr besser mit Essen versorgt werden. Der Frankfurter Verein „Street Angel“ (Straßenengel) will mit einem mobilen Restaurant („Foodtruck“) zu den bedürftigen Menschen fahren.

Das kündigten der „Street Angel“-Vorsitzende Sabetai Uskhi und die Vorsitzende der Landesstiftung „Miteinander in Hessen“, Claudia Müller-Eising, am Freitag an. Die Stiftung unterstützt das Vorhaben zunächst mit 80 000 Euro für die Anschaffung und den Umbau des Fahrzeugs. Sie will die Initiative aber nicht nur mit Geld fördern, sondern auch fachlich begleiten.

Gespendete Lebensmittel

„Wir bekommen fast täglich Lebensmittel gespendet, die wir bislang nicht zu warmen Mahlzeiten für Hilfsbedürftige weiterverarbeiten können“, erläuterte Uskhi. Das soll mit Hilfe des „Foodtrucks“ geändert werden. In dem umgebauten Lieferwagen sollen die Lebensmittel zubereitet und an wechselnden Standorten an Obdachlose verteilt werden. „Damit geht für uns ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, sagte Uskhi.

Er unterstützt Obdachlose seit fast zwei Jahrzehnten und hat vor zwei Jahren den Verein gegründet. Die Stiftung war durch einen Spendenaufruf auf die „Street Angel“ aufmerksam geworden.

Ziel des Vereins ist es, spätestens im Herbst des kommenden Jahres in Frankfurt und Wiesbaden mit dem „Foodtruck“ auf Tour zu gehen. Später könnten auch Fahrten in Darmstadt hinzukommen. Die Zusammenarbeit der Stiftung mit „Street Angel“ ist nach Müller-Eisings Angaben auf zunächst zwei Jahre angelegt.