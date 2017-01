Tag des deutschen Apfels: Der Apfel als „Global Player“

Von Steven Micksch

Heute ist der „Tag des deutschen Apfels“. Der Obsthof am Steinberg im Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach hat ganz besondere Sorten im Angebot.

Er gilt als die liebste Frucht der Deutschen: der Apfel. Deshalb hat er auch einen eigenen Aktionstag. Seit 2010 gibt es den „Tag des deutschen Apfels“, begangen wird er immer am 11. Januar. Denn im Januar sind Äpfel aus dem Langzeitlager noch genauso knackig frisch wie zum Zeitpunkt der Ernte, so Elke Schickedanz vom Pressebüro Deutsches Obst und Gemüse. Eine Besonderheit in einer Jahreszeit, in der es nur ein sehr begrenztes Angebot an frischem Obst und Gemüse aus Deutschland gebe. Bio-Obstgärtner Andreas Schneider vom Obsthof am Steinberg in Nieder-Erlenbach unterstreicht die Bedeutung der Frucht: „Der Apfel ist ein Global Player.“

8500 Apfelbäume gibt es auf den Wiesen des 47-Jährigen. 125 verschiedene Sorten wachsen an deren Ästen. „Wir haben uns auf historische Sorten spezialisiert“, erklärt Schneider. Goldparmäne, Schöner von Wiedenbrück, Ananasrenette – selten sind sie alle, und der Bio-Obstgärtner ist sich sicher: „Im Umkreis von 200 Kilometern gibt es sie sonst nirgendwo.“

Reine deutsche Sorten gebe es dabei übrigens nicht, so Schneider. „Man könnte europäischer Apfel sagen, aber eigentlich sind die meisten Weltsorten.“ Ein Beispiel: Die Goldparmäne stammt ursprünglich aus Frankreich und ist bereits seit über 400 Jahren bekannt. Über England fand sie später den Weg nach Deutschland und trat von dort aus schließlich ihren Siegeszug an. Über Jahrhunderte war sie eine Spitzensorte – heute spielt sie kaum noch eine Rolle.

„Viele Sorten treffen nicht mehr den Gaumen der Zeit“, erklärt Schneider. Zwar hätten die alten Sorten ein höheres Spektrum an verschiedenen Aromen, doch der Großteil werde zu schnell mehlig. „Früher war das hilfreich, als ältere Menschen keine Zähne mehr hatten.“ Heute hingegen möchte der Großteil der Kunden schöne knackige Äpfel. Zudem sind die historischen Apfelsorten nicht allzu lange haltbar. Deshalb werden die Früchte auf dem Obsthof am Steinberg im Herbst zu Apfelsäften und -weinen verarbeitet.

Dass der Apfel so erfolgreich ist, liege auch an seiner hohen biologischen Anbaubreite. „Überall, wo der Apfel seine Winterruhe bekommt, kann er eigentlich angebaut werden“, erklärt Schneider. Frost mache den Bäumen nichts aus, vielmehr nutzen sie die Ruhepause, um ihre Blätter abzuwerfen und neue Kraft zu sammeln. Auf dem Bio-Obsthof unterstütze man die Pflanzen, indem der Apfeltrester (feste Rückstände nach dem Auspressen) zu Kompost verarbeitet und als Dünger wieder den Bäumen zugeführt werde.

Als Wiege des Apfels, so Schneider, gilt die kasachische Stadt Almaty (früher: Alma-Ata, sinngemäß „Vater des Apfels“). Von hier aus habe sich das Obst dank Persern, Griechen und Römern schließlich den Weg nach Westeuropa gebahnt.

Wer ein Zeichen für den Erhalt der historischen Apfelsorten setzen möchte, kann auf dem Obsthof Baumpate werden.