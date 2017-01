Taucher der Feuerwehr: Einsatz unter Eis

Die Taucher der Berufsfeuerwehr trainieren einen Einsatz im zugefrorenen Ostparkweiher. Eine solche Übung kommt für sie selten vor.

Über das Wetter lässt sich durchaus fluchen. Ist ja auch für Frankfurter Verhältnisse saukalt, ohne Handschuhe und Mütze geht gar nichts. Aber es gibt auch ein paar Leute, die sich über die Minustemperaturen ein bisschen freuen. Denn wenn es so kalt ist wie derzeit, dann gefrieren naturgemäß die Gewässer – und die Taucher der Berufsfeuerwehr können einen Einsatz im Eis üben. Das ist so selten, dass es für sie schon „einen gewissen Reiz hat“, sagt Feuerwehrsprecher Andreas Mohn.

Und so machte sich eine sechsköpfige Tauchergruppe am Dienstagmorgen auf zum zugefrorenen Ostparkweiher. 13 Zentimeter war dort die Eisschicht dick, „das passiert nur, wenn ein paar Tage hintereinander Minusgrade herrschen“, sagt Mohn. Und weil so ein Weiher beim Zufrieren kein Einstiegsloch für die Feuerwehr freihält, kam erstmal die Motorsäge zum Einsatz: Ein ein Quadratmeter großes Loch wurde in die Eisdecke gesägt, durch das die Taucher in den See hinabsteigen konnten.

Unter dem Eis gilt für die Taucher: Bloß nicht die Orientierung verlieren. Foto: REUTERS

Zuletzt konnte die Feuerwehr einen Tauchgang unter der Eisdecke im Jahr 2012 üben. Und aus demselben Jahr stammt auch der bislang letzte Rettungseinsatz, bei dem eine auf dem Eis eingebrochene Person gerettet werden konnte. Denn da die Gewässer selten zufrieren, können nicht nur die Taucher fast nie den Ernstfall üben – sie müssen auch entsprechend selten zu solchen Einsätzen ausrücken. Wo kein Gewässer gefroren ist, kann auch keiner einbrechen. „Außerdem ist das Betreten von Eisflächen in Frankfurt ohnehin untersagt“, sagt Mohn.

Die 45 Taucher der Wasserrettung sind sonst eher im eisfreien Gewässer unterwegs. 60-mal wurden sie im Jahr 2015 alarmiert. in zwölf Fällen gingen sie tatsächlich unter Wasser, bei den restlichen hatte sich der Einsatz beim Eintreffen erübrigt. „Meistens geht es bei diesen Einsätzen um Personen“, sagt Mohn. Weil sie etwa unter Alkohol oder wegen einer Mutprobe in den Fluss sprangen. „Manchmal müssen wir auch Fahrzeuge aus Gewässern bergen.“

Am Dienstag aber wurde nur geübt. Wie jeden Dienstag, das ist der Ausbildungstag. Aber dieses Mal unter eisigen Bedingungen. „Die Schwierigkeit unter Eis ist, die Orientierung nicht zu verlieren“, sagt Mohn. „Der Taucher kann unter einer geschlossenen Eisdecke ja nur dort wieder hoch, wo er hineingekommen ist.“ Deswegen sei die Orientierung in diesen Fällen besonders wichtig.

13 Zentimeter ist die Eisschicht im Ostparkweiher dick. Foto: REUTERS

Mit Leine und Tauchertelefon steigen die Feuerwehrleute hinab, können von draußen dirigiert werden. Immerhin ist die Sicht im Winter besser als im Sommer. „Etwa einen Meter weit lässt sich unter dem Eis gucken“, sagt Mohn. „Im Sommer sind es im Main wegen der Trübstoffe nur 20 bis 30 Zentimeter.“

Nicht nur die Taucher nutzen im Übrigen das eisige Wetter zum Üben, sondern auch andere Feuerwehrabteilungen. Sie müssen beispielsweise trainieren, wie sie Leitern auf einer Eisfläche auslegen, um eine im Eis eingebrochene Person aus einem Loch retten zu können.