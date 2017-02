Tempo 30 in Frankfurt: „Die Fakten sprechen für uns“

Der grüne Stadtverordnete Wolfgang Siefert kämpft um nächtliche Verkehrsberuhigung. Vor allem die SPD will er im Koalitionsstreit für sich gewinnen.

Kein anderes Thema ist in der Römer-Koalition aus CDU, SPD und Grünen derart umstritten wie Tempo 30 bei Nacht. Dieser Tage wurden die Ergebnisse des einjährigen Modellversuchs auf vier Hauptstraßen vorgestellt. Die Frankfurter Grünen um ihren verkehrspolitischen Sprecher Wolfgang Siefert sehen sich nach der Präsentation bestätigt und fordern die Verkehrsberuhigung auf Nibelungenallee, Lange Straße, Untermainkai und Eschersheimer Landstraße.

Herr Siefert, das Ergebnis des Verkehrsversuchs zu Tempo 30 liegt vor, aber die Positionen der Parteien haben sich kein bisschen verändert. Wundert Sie das?

Schon. Das Ziel des Versuchs war, eine Entscheidungsgrundlage zur Einführung von Tempo 30 nachts zu erhalten. Normalerweise wird ja mit Modellen berechnet, wie hoch der Lärm bei welcher Verkehrsbelastung und welchem Tempo ist. Wir haben als Stadtverordnete gesagt: Das reicht uns nicht, wir wollen einen großangelegten Versuch, bei dem reale Werte gemessen werden. Jetzt haben wir diesen Versuch durchgeführt, die Werte liegen vor, es wird durch Tempo 30 bei Nacht sogar noch leiser, als es anhand der Berechnungen zu erwarten war. Da frage ich mich schon, warum andere Stadtverordenete jetzt die Ergebnisse nicht akzeptieren.

Haben Sie darauf eine Antwort?

Ich glaube, das sind Reflexe. Der CDU und Teilen der SPD scheint immer noch „Freie Fahrt für freie Bürger“ wichtiger zu sein als der ruhige Schlaf und die Gesundheit der Frankfurterinnen und Frankfurter. Deshalb reagieren sie allergisch auf Tempo 30 und nehmen noch nicht einmal zur Kenntnis, dass eine Temporeduzierung bei Nacht so gut wie keine Auswirkungen auf den Verkehrsfluss hat.

Die Grünen sagen: Tempo 30 wirkt. Aber hat der Versuch nicht vielmehr ergeben, dass Tempo 50 wirkt, sofern es denn eingehalten wird? Denn faktisch wurde ja schneller als 30 gefahren. Leiser wurde es trotzdem, weil die Spitzengeschwindigkeiten von 70 Kilometern pro Stunde und mehr seltener wurden.

Das stimmt, bei Tempo 50 wurde ja auch nicht 50 gefahren. Aber was ist die Konsequenz daraus? Um zu erreichen, dass exakt die zugelassene Geschwindigkeit gefahren wird, bräuchten wir ständige flächendeckende Kontrollen, die viel Geld kosten. Ich denke, das ist nicht nötig, wenn mit Tempo 30 nachts ein besseres Ergebnis erzielt werden kann als mit Tempo 50 und dauernden Kontrollen.

Und Tempo 30 wollen Sie nicht kontrollieren?

Doch, zumindest sporadisch. Wobei schon interessant ist: In dem Versuch galt zehn Monate Tempo 30, ohne dass es Kontrollen gab. Die Zahl der Raser nahm trotzdem dramatisch ab im Vergleich zu Tempo 50.

Ein wesentlicher Bestandteil der Untersuchungen waren Befragungen von Anwohnern an den untersuchten Straßen. Gerade einmal elf Prozent haben sich daran beteiligt. Ist die Lärmbelastung für die Leute also doch kein so großes Problem, wie die Grünen behaupten?

So interpretieren CDU und FDP diese Zahl, aber das ist ein reines Ablenkungsmanöver, weil sie nicht an dem Fakt vorbeikommen, dass es einfach leiser wird. Elf Prozent hört sich wenig an, ist aber für eine Umfrage kein schlechter Wert. Mehr als 400 Anwohner haben sich beteiligt, und die überwiegende Mehrzahl hat gesagt, dass es in ihrer Wohnung leiser geworden ist. Die Autofahrer haben sich im Übrigen noch viel weniger an den Umfragen beteiligt, da scheint das Problem also nicht so groß zu sein wie von manchen behauptet.

Wichtige Wirtschaftsverbände wie die Handwerkskammer raten dringend von Tempo 30 ab. Ignorieren Sie deren Position?

Nein, ich verstehe sie nur nicht. Wir reden von Tempo 30 in der Zeit von 22 bis 6 Uhr. Wie viele Handwerker sind in diesen acht Stunden denn unterwegs?

Wie geht es nun weiter in der Koalition?

Wir haben unterschiedliche Positionen und werden darüber eingehend beraten. Aber die Fakten sprechen für uns. Ich erwarte vor allem von der SPD, dass sie ihren Widerstand aufgibt. Sie hat sich seit der Eröffnung der Nordwestlandebahn dem Fluglärm verschrieben. Lärm ist aber Lärm, egal, woher er stammt.