Testkäufe in Frankfurt: Jugendliche kommen an Alkohol

Für Jugendliche in Frankfurt ist es nicht schwer, an Alkohol heranzukommen. Testkäufer im Auftrag der Stadt sind in jedem dritten Laden erfolgreich.

Jugendliche haben in Frankfurt weiterhin wenig Schwierigkeit, an alkoholische Getränke zu gelangen. Bei Testkäufen im Auftrag der Stadt kamen die Minderjährigen bei jedem dritten Versuch an die gewünschte Ware. Dennoch zog Ordnungsdezernent Markus Frank (CDU) bei der Vorstellung der Zahlen am Mittwoch ein positives Fazit. Der Politiker verwies auf teilweise wesentlich höhere Quoten in den vergangenen Jahren.

Seit 2014 setzt die Stadt Testkäufer ein. Die Jugendliche versuchen etwa, an Kiosken und Tankstellen oder in Supermärkten und Internetcafés an alkoholische Getränke zu gelangen. Mitarbeiter der Stadtpolizei halten sich dabei im Hintergrund auf. Nachdem die Jugendlichen den Laden verlassen haben, klären sie die Situation auf. Entweder sie danken dem Betreiber dafür, dass er keinen Alkohol verkauft hat. Oder aber sie leiten ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Das kann für die Geschäftsführer der getesteten Betriebe richtig teuer werden. So zahlen Wiederholungstäter für Verstöße mehrere Tausend Euro.

Im vergangenen Jahr zogen die Testkäufer, die sich freiwillig bei der Stadt gemeldet hatten, an sechs Tagen los. 113 Betriebe wurden kontrolliert. In 34 Fällen erhielten die Jugendlichen die gewünschten Getränke. In 49 Läden, in denen es zuletzt Beanstandungen gegeben hatte, gab es Nachkontrollen. Die Stadtpolizisten registrierten 16 Verstöße.

Mit diesen Quoten dürfe sich die Stadt zwar „natürlich nicht zufriedengeben“, sagte Markus Frank. Im ersten Jahr der Kontrollen hätten die Jugendlichen aber noch in 60 Prozent der Fälle Alkohol erhalten. Insofern seien die Erfolgaussichten von Minderjährigen, die etwa Schnaps kaufen wollen, fast halbiert worden. 2015 lag die Quote bei 43 Prozent.

Die Testkäufe unter behördlicher Aufsicht sollen auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Der Ordnungsdezernent sprach am Mittwoch von einem „hohen präventiven Effekt“. Laut Jugendschutzgesetz dürfen Spirituosen aller Art nur an Volljährige verkauft werden. Gleiches gilt für branntweinhaltige Mix-Getränke. Bier, Wein und Sekt dürfen bereits an 16-Jährige abgegeben werden.