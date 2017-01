Theaterszene Frankfurt: Geld für freie Theater

Die Stadt Frankfurt fördert die freien Theater langfristig. Weil genug Geld da ist, streicht der Magistrat geplante Kürzungen und plant sogar ein Förderprogramm.

Freie Theater erhalten künftig eine dauerhafte Förderung. Das hat der Magistrat beschlossen. Gefördert werden längerfristige Projekte über zwei und vier Jahre. Sechs performative Gruppen, die im Wesentlichen am Mousonturm arbeiten, profitieren erstmals von der städtischen Förderung. Freuen können sich auch das Ensemble 9. November, das Internationale Theater, das Kinder- und Jugendtheater Nordwest und das Papageno-Theater im Palmengarten. Ihnen kürzt die Stadt die Mittel für die kommenden Jahre nicht.

Das Kulturdezernat vergibt insgesamt 2,831 Millionen Euro, an 26 freie Theater sowie Gruppen. Bei der Förderung folgt sie größtenteils den Vorschlägen des Theaterbeirats. Dieser bewertet die Qualität von Inszenierungen und schlägt die Mittelvergabe vor.

Der Theaterbeirat hatte in seinen ersten Empfehlungen vor knapp einem Jahr insgesamt eine halbe Million Euro mehr eingeplant, als ihm zur Verfügung stand. In Einzelfällen hatten die fünf Experten sich für Kürzungen ausgesprochen (das betraf das Ensemble 9. November, das Internationale Theater, das Kinder- und Jugendtheater Nordwest und das Papageno-Theater im Palmengarten). Diese Kürzungen berücksichtigte der Magistrat nicht. Weil genug Geld da ist. Für die Förderung der freien Theaterszene stehen laut Koalitionsvertrag zwei Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung.

Einmalige Zahlungen

Ein neuer Magistratsbericht kündigte außerdem ein kulturelles Förderprogramm an. In diesem Jahr sollen einmalig Gelder fließen, um die Ausstattung der Spielstätten zu verbessern und „prekäre Liquiditätsprobleme“ zu beheben. Auch um Internet-Auftritte der Theater aufzubauen und die Öffentlichkeitsarbeit zu stärken sowie für Fortbildung und Beratung soll es finanzielle Hilfe geben.

Außerdem wolle die Stadt die Situation von Künstlern und Technikern verbessern, die „am Existenzminimum“ arbeiteten, so Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD).

Im Jahr 2018 will der Magistrat für Projekte über zwei oder vier Jahre genau so viel Geld ausgeben wie in diesem Jahr. Beim Theaterbeirat waren insgesamt 36 Anträge zur Förderung eingegangen. Zehn wurden nicht berücksichtigt.