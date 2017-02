Tierische Vielfalt: Wild in der Stadt

Vom Weinhähnchen bis zum Großen Puppenräuber: Man ahnt ja gar nicht, was in Frankfurt so alles lebt.

So etwas Großes und Wildes wie einen Luchs hat die Metropole natürlich nicht zu bieten. Obwohl – Moment: „Voriges Jahr hatten wir einen Wolf in Frankfurt, das wollen wir mal nicht vergessen“, sagt Andreas Malten, als er die Wildtiere der Stadt aufzählt. Richtig, der Wolf auf der Autobahn. Leider musste er seinen Ausflug in die Zivilisation mit dem Leben bezahlen, von einem Auto angefahren.

Andreas Malten ist seit vielen Jahren mit der Frankfurter Biotopkartierung beschäftigt. Das heißt, er erfasst in einem Senckenberg-Team alles, was wächst und sich bewegt. Er registriert also nicht nur große Tiere wie den Wolf oder, sagen wir, den Bären, falls mal einer käme; er erfährt auch schon früh, wenn neue Heuschreckenarten in die Stadt einziehen, Libellen, Laufkäfer – oder die Kiefernzapfenwanze. Vielleicht schlummert sie gerade ganz in Ihrer Nähe. Sie liebt nämlich unsere Häuser zum Überwintern. Genau wie der Asiatische Marienkäfer.

„Die Natur ist in Bewegung“, sagt Malten, „viele Wildtiere kommen hier bei uns hervorragend zurecht.“ Manche, weil sie sich an unsere Lebensverhältnisse anpassen, andere, weil wir ihnen auch hier und da wieder gute Bedingungen bieten, etwa an der Nidda, am Alten Flugplatz im Norden der Stadt und am Fechenheimer Mainbogen.

Wild in der Stadt Vom Vampir zum Sympathieträger: Fledermaus. Foto: © epd-bild / Franz Christoph Rob Foto: © epd-bild / Franz Christoph Rob « zurück 1 | 4 weiter »

Wenn das so ist, sagen etwa Biber und Weißstorch, dann kommen wir auch mal wieder nach Frankfurt. Und lösen damit etwas aus. „Wir haben durchaus starke Veränderungen durch Symboltiere“, sagt Volker Rothenburger, der Chef der Unteren Naturschutzbehörde im Frankfurter Umweltamt. „Gerade weil der Storch und der Biber wieder da sind, nehmen die Menschen unsere Naturgebiete mit ganz anderen Augen wahr.“ Da erlebe ein Flüsschen wie die Nidda einen Wandel im Ansehen – „von der Müllrinne zum hochwertigen Biotop“. Das Tier im Wasser, das könnte ja ein Biber sein. Auch wenn es fast immer ein Nutria ist. Ebenfalls ein Wildtier im Übrigen.

Mehr dazu

Die Frankfurter Wanderfalken, die die Hochhäuser der Stadt als Felsenlandschaft akzeptiert haben, machen Hausbesitzer und Nachbarn stolz. Brutkästen werden aufgehängt. „Die Leute erkennen zunehmend den Wert der Stadt als Lebensraum“, beschreibt Rothenburger: „Die Tiere sind keine Belastung, wie das früher häufig der Fall war, sondern positiv besetzt.“

Mit Ausnahmen: Ratten und Nilgänse haben keinen guten Ruf, und wenn sie sich weiter vermehren, macht es das nicht besser. Wildschweine graben die Vorgärten im Frankfurter Süden um. Die Beliebtheit einer Wildtierart hängt offenbar auch mit ihrer Häufigkeit zusammen. Wer sich selten blicken lässt, ist viel populärer. Der Fuchs, heißt es, husche nachts über die Zeil – der Teufelskerl, der clevere! Fledermäuse erleben seit einigen Jahren einen tollen Image-Zuwachs. Früher als Blutsauger verschrien, heute „total positiv besetzt“, sagt Volker Rothenburger.

Neue Tiere mit prima Namen

Das gilt auch für Neubürger wie das Weinhähnchen, eine Grillenart, die bezaubernd zirpt in Sommernächten, mitten in der Stadt. Der grüne Halsbandsittich ist akustisch eher nervig, dafür optisch ein Genuss. Und schon rein sprachlich bereichern uns Zuzügler wie der Orpheusspötter (Vogel) oder der Große Puppenräuber (Käfer) ungemein – während man beim Gartenschläfer glatt auf die Idee kommen könnte, er wolle mit seinem Namen provozieren. Diesen niedlichen Bilch erwartet Andreas Malten nämlich verstärkt in der Nähe des Flughafens, wo schon lange niemand mehr im Garten schläft.

Kommen die Wildtiere alle wegen des Klimawandels? Nein, kann man nicht sagen, erklärt Malten. „Bei manchen weiß man noch gar nicht genau, was sie zu uns verschlägt. Oft ist es einfach Arealfluktuation.“ Also eine Wanderungsbewegung; man braucht mal Tapetenwechsel, auch im Tierreich.

Wer bei Sonja Niebergall ankommt, in der Wildtierstation in Maintal, stammt meist nicht aus Frankfurt – wie die kleine Wildkatze, die sie bis zur zehnten Woche pflegte und dann auswilderte. „Passanten fanden sie in Idar-Oberstein und dachten erst, das sei eine normale Katze“, sagt sie. Irrtum. Andere brachten junge Dachse und Feldhasen – keine gute Idee, denn einmal vom Menschen berührt, werden Säugetiere von ihren Eltern meist nicht mehr angenommen; Vögel schon. Der Eisvogel, der kürzlich bei Sonja Niebergall ankam, war schon erwachsen, aber noch nicht erfahren genug: Er flog gegen eine Glasscheibe, ausgerechnet im Palmengarten. Jetzt geht’s ihm wieder gut.

Die Vielfalt in der Stadt ist auch Thema der 1. Frankfurter Biodiversitätskonferenz am Montag, 20. Februar, ab 18 Uhr im Casino-Gebäude der Uni (Campus Westend). Anmeldung unter Telefon 069/212-75612 oder 069/212-39122