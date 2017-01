Todesbiss bei Senckenberg: Die spinnen, die Spinnen

Warum „Heteropoda davidbowie“ seine Partnerin in der Ausstellung bei Senckenberg tötete, ist für die Fachwelt ein Rätsel.

Immerhin: Das männliche Exemplar der Gattung Heteropoda davidbowie ist wohlauf. Der mutmaßliche Gewalttäter hat die Ausstellung „Spinnen“ im Senckenberg-Naturmuseum, die am Sonntag zu Ende ging, lebend überstanden. Ganz im Gegensatz zu seiner Partnerin. Und was aus den Kindern wird, kann noch keiner sagen. „Die Chancen schwinden, dass sie schlüpfen“, sagt Spinnenforscher Peter Jäger.

Aber von vorn. Wie Tier- und Musikfreunde am Wochenende mit Schrecken zur Kenntnis nehmen mussten, hat davidbowie seine Lebensgefährtin totgebissen, die Mutter seiner noch ungeborenen Kinder. Die beiden Riesenkrabbenspinnen waren vielbeachteter Teil der Ausstellung: erstens wegen ihres Aussehens (haarig-kuschelig), zweitens wegen ihrer Größe (bis zu 13 Zentimeter Spannweite), drittens wegen ihres berühmten Namens – und viertens, weil sie sich während der Ausstellung paarten und vor aller Augen einen Kokon mit Eiern produzierten.

Herr Bowie fraß Frau Bowie

Bis Freitag war alles bestens, dann verbreitete sich die Neuigkeit wie ein Spinnennetz: Herr Bowie hat Frau Bowie umgebracht und teilweise aufgefressen. Das ist sehr ungewöhnlich. Aus der Forschung weiß man, dass sich bei einigen Arten die Frau mit großem Appetit über den Mann hermacht, wenn er zu nichts mehr nütze ist, also nach der Befruchtung. Aber umgekehrt? „Das ergibt überhaupt keinen Sinn“, rätselt Peter Jäger.

Der Sektionsleiter Arachnologie bei Senckenberg hat Heteropoda davidbowie 2008 entdeckt. Nicht direkt auf die übliche Art. Normalerweise fliegt er in ferne Länder und bringt exotische Arten mit nach Hause, um sie hier zu untersuchen und einzuordnen. Bei der David-Bowie-Spinne war es anders. „Die hatte jemand hier im Terrarium gehalten und wollte wissen, was es ist. Ich kannte die gar nicht“, erinnert sich Jäger. Erst danach fand er weitere Exemplare in Malaysia und gab ihnen den berühmten Namen. Einerseits, weil er den Sänger mag und eine Ähnlichkeit zwischen ihm und den charaktervollen Spinnen erkannte; andererseits, um möglichst große Aufmerksamkeit zu erregen. Denn kleine Zeitgenossen brauchen einflussreiche Freunde, um die fortschreitende Zerstörung ihres Lebensraums publik zu machen.

Forscher Peter Jäger mit einem kleinen Teil der Senckenberg-Spinnensammlung.

Der Plan ging auf, die Neugier auf Heteropoda davidbowie war groß, zumal in dem Jahr, in dem ihr Namenspatron traurigerweise starb. Und dann ausgerechnet der Nachwuchs während der Ausstellung. „Ein Rieseninteresse“ stellte Jäger fest. Schließlich der tödliche Angriff und die Frage: Wie konnte das passieren?

„Es kann ein Versehen gewesen sein“, sagt der Experte, „aber es ist auch alles andere denkbar – vielleicht war das Weibchen aggressiv bei der Verteidigung des Kokons, und er hat sich bedroht gefühlt.“ Jäger selbst hat einen solchen Fall (Spinnenmann tötet Spinnenfrau) überhaupt erst ein Mal erlebt. Damals postete er das Ereignis auf Facebook und erfuhr: Unter Vogelspinnen kommt es gelegentlich dazu, in Gefangenschaft, wenn die Paare im Käfig aufeinandergetroffen sind.

In der Spinnenschau bei Senckenberg war nur diese eine Gewalttat unter Partnern möglich – alle anderen Spinnen waren allein zu Haus in ihren Terrarien. Die Bowies gelten auch gar nicht als besonders angriffslustig. Das Ganze bleibt also rätselhaft. Der international renommierte Spinnenversteher Jäger ist aber gar nicht sehr betrübt. „Die Ausstellung ist super gelaufen, wir hatten rund 70 000 Besucher, wir haben im Prinzip alles richtig gemacht“, sagt er. Ein halbes Jahr ging die Schau, eine Bowie-Spinne werde ohnehin nicht viel älter als ein Jahr. „Und sie hatte ja den Kokon schon gelegt.“

Was nun aus dem Nachwuchs wird? Normalerweise hätte sich der Kokon schon aufplustern müssen, weil die Jungen immer erst aus den Eiern schlüpfen und sich häuten, ehe sie letztlich die äußere Hülle verlassen. „Aber er plustert sich nicht.“ Termin sollte eigentlich zwischen Weihnachten und Neujahr sein.

Falls da doch noch etwas schlüpft – wir werden es erfahren. Der mörderische Spinnenmann jedenfalls hat keine drakonische Strafe für seine Tat zu erwarten, und der Forscher widmet sich demnächst neuen Aufgaben. Eine Sammlung von Spinnennetzen schwebt ihm vor, unter wissenschaftlichen und ästhetischen Gesichtspunkten. Und dann geht es wieder einmal nach China. Spinnen suchen.