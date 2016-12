Tourismus in Frankfurt: „Hotels fangen an, sich neu aufzustellen“

Der Frankfurter Tourismuschef Thomas Feda über den steigenden Wettbewerb auf dem Frankfurter Hotelmarkt und den Tourismus in Zeiten des Terrors.

Thomas Feda (49) ist seit 2007 Geschäftsführer der Frankfurter Tourismus und Congress Gmbh. Der Franke arbeitete zuvor als Geschäftsführer der Frankfurter CDU. cm

Herr Feda, das Le Méridien Parkhotel am Wiesenhüttenplatz wird für elf Millionen Euro modernisiert. Werden andere Häuser in Frankfurt nachziehen müssen?

Dass ein Hotel drei Monate schließt, ist schon gewagt. Dort gab es aber offenbar einen Sanierungsstau. Schon in den vergangenen Jahren ist in Frankfurt viel Geld in Renovierungen geflossen. Der Hessische Hof und der Frankfurter Hof haben im zweistelligen Millionenbereich investiert. Aufgrund der großen Dynamik auf dem Frankfurter Hotelmarkt fangen auch die etablierten Hotels an, sich neu aufzustellen. Und das ist gut für die Stadt.

Wie schwer haben es kleinere, ältere Hotels, sich gegen die vielen neuen Hotels zu behaupten?

Kleineren Hotels wie dem Maingau, dem Nizza, der Villa Orange oder der Villa Oriental gelingt es, mit Stammkundenbindung, mit Angeboten für das Wochenendgeschäft und durch Ansprache von bestimmten Zielgruppen, sich zu behaupten. Solche Hotels funktionieren gerade, weil sich der Gast dort noch persönlicher betreut fühlt.

Dieses Jahr sind in Frankfurt Hotels mit mehr als 1500 Zimmern entstanden. In den kommenden zwei Jahren sollen mehr als 4000 Zimmer hinzukommen. Wie viele Hotels verträgt Frankfurt noch?

Momentan passen Angebot und Nachfrage. Wir haben eine tolle Entwicklung hinter uns. Die Zahl der Hotels ist stark gestiegen. Noch stärker gewachsen ist aber die Zahl der Touristen und Geschäftsreisenden, die in Frankfurt übernachten. Heute verkaufen die Hotels fast doppelt so viele Übernachtungen wie vor zehn Jahren. Die Zimmerauslastung liegt bei 70 Prozent, ist auch an den Wochenenden deutlich besser geworden. Wenn es so bleiben würde, wäre alles okay. Ich glaube schon, dass wir die 4000 Zimmer, die bis Ende 2019 auf den Markt kommen sollen, noch verkraften. Ob die Übernachtungszahlen in den kommenden Jahren weiter stark steigen oder stagnieren, ist aber zur Zeit sehr schwer einschätzbar.

Wieso?

Die Situation ist durch die weltweit angespanntere Sicherheitslage und auch die schwierige Wirtschaftslage in einigen Ländern komplizierter geworden. In München sind die Übernachtungszahlen nach dem Amoklauf gesunken, in Paris auch. Der Sicherheitsaspekt wird seit einigen Jahren immer wichtiger bei der Reisewahl. Die Touristen schauen als Erstes, ob es an dem Zielort auch sicher ist. Ein Anschlag, wie jetzt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt, wird sich negativ auf ganz Deutschland, auch auf Frankfurt auswirken.

Schon in den vergangenen Monaten haben die Übernachtungszahlen zum Teil unter denen des Vorjahrs gelegen. Sind wenigstens die angepeilten 8,7 Millionen Übernachtungen noch erreichbar?

Ja, das schon. Wir müssen die Oktober-Zahlen genauer auswerten, haben aber offenbar immerhin genauso viele Gäste erreicht wie im Vorjahr. Dabei war die Situation eigentlich schwieriger als vor einem Jahr. Im November dürften wir die Vorjahresergebnisse halten, vielleicht sogar ein bisschen verbessern.

Halten Sie es noch für möglich, im Jahr 2020 erstmals die Marke von zehn Millionen Übernachtungen zu knacken?

Das Ziel war eigentlich, im Jahr 2022 diese Marke zu erreichen. Der Tourismus wird nach Prognosen für den Weltmarkt trotz des Sicherheitsproblems weiter wachsen. Für Deutschland wird ein Wachstum von ein bis drei Prozent vorhergesagt. Wenn Frankfurt im Bundesschnitt wächst, könnten wir uns 2020 den zehn Millionen Übernachtungen nähern. Das halte ich immer noch für realistisch.

Wie genau wollen Sie als Tourismus und Congress GmbH dazu beitragen?

Eine wichtige Säule wird sein, das Thema Kongresse und Tagungen weiter zu beackern. Das ist ein stabiler, wachsender Markt. Schon heute generiert dieser jede fünfte Übernachtung in Frankfurt. Wir wollen zudem den Wochenendtourismus weiter vorantreiben, Frankfurt mit Goethe, Shopping, Historie und Tradition, der neuen Altstadt bewerben, neue Angebote machen. Nur 30 Prozent der Frankfurter Hotelgäste sind bisher Privatreisende. Ich glaube, dass es machbar ist, den Anteil zu steigern. Das hätte einige Vorteile. Privatreisen sind nicht so konjunkturabhängig wie Geschäftsreisen.

Interview: Christoph Manus