Tourismus in Frankfurt: Rekord bei Hotels

Die Zahl der der Übernachtungen ist in Frankfurt erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Die Beherbergungsbetriebe zählen 2016 mehr als 8,8 Millionen Übernachtungen.

Trotz der weltweit angespannteren Sicherheitslage und der schwierigen Wirtschaftssituation in einigen Ländern ist die Zahl der Gäste und Übernachtungen in den Frankfurter Hotels im vergangenen Jahr auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Nach Zahlen des hessischen Statistischen Landesamts zählten die Frankfurter Beherbergungsbetriebe 2016 mehr als 8,8 Millionen Übernachtungen. Das ist ein Anstieg um 1,5 Prozent. Noch 2006 verkauften die Hoteliers lediglich gut fünf Millionen Übernachtungen. Seit 2010 steigt die Zahl von Jahr zu Jahr an.

Während die Zahl der Übernachtungen deutscher Gäste nach Angaben des Landesamts im vergangenen Jahr nur sehr leicht wuchs, verzeichnete das Auslandsgeschäft einen Anstieg um 2,9 Prozent. Erstmals stieg die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste auf mehr als vier Millionen an.

Siebter Anstieg in Folge

Auch die Anzahl der Gäste in den Frankfurter Beherbergungsbetrieben stieg zum siebten Mal in Folge auf nun mehr als 5,2 Millionen. 2006 hatte sie noch bei gut 2,7 Millionen gelegen. In Frankfurt gab es zum Jahresende 273 Beherbergungsbetriebe mit zusammen mehr als 49 000 Betten. Darunter waren 209 Hotels mit mehr als 25 Betten. Die Zimmerauslastung der Hotels lag im vergangenen Jahr bei 69 Prozent.